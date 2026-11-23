טרגדיה משפחתית קשה בבני ברק: חנה לידר, בת 45, נפטרה הבוקר באופן פתאומי - 12 שעות בלבד לאחר שאביה, מנחם מנדל לידר בן ה-75, הלך לעולמו.

בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד זק"א על אישה שאותרה ללא רוח חיים בדירה ברחוב חיד"א בעיר. למקום הוזעקו מתנדבי זק"א שפעלו בזירה יחד עם שוטרי המשטרה.

מפקד בסיס זק"א בבני ברק, יעקב שילר, ומתנדב הארגון שמואל נחמיאס שטיפלו באירוע מסרו: "הבוקר הוזעקנו לרחוב חיד"א בעקבות דיווח על אישה שאותרה ללא רוח חיים בדירה. מדובר בטרגדיה קשה: אביה של המנוחה נפטר שעות ספורות קודם לכן. פעלנו בזירה יחד עם כוחות המשטרה, והושג ויתור על נתיחה והמנוחה שוחררה לקבורה".

מתנדבי זק"א מלווים את בני המשפחה, והלווייתה של חנה לידר צפויה להתקיים היום. היא תיטמן לצד אביה בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים.