דנה אולמרט, בתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, טוענת כי נעצרה באלימות בידי שוטרים במהלך מחאה שהתקיימה ביום שישי האחרון בתל אביב, ליד ביתה.

בפוסט שפרסמה היום (שני) בחשבון הפייסבוק שלה סיפרה כי הוחזקה במשך שעות בתא מעצר כשהיא אזוקה, ושוחררה רק בסביבות השעה 23:00 בערבות של כמה אלפי שקלים ובתנאים מגבילים. לדבריה, בעקבות האירוע הגישה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים נגד השוטר שלטענתה תקף אותה.

"ביום שישי נעצרתי באלימות על ידי משטרת בן גביר. זה קרה בשכונה שלי, מטרים ספורים מהבית שלי", כתבה בפוסט. "השוטרים היו אלימים במיוחד. אני שנים ברחובות אבל עד כה לא נעצרתי. הגשתי היום תלונה במח"ש נגד השוטר האלים והמגעיל שתקף אותי ועצר אותי ללא שום סיבה".