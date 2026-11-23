חבר הכנסת הטרי מטעם סיעת "דגל התורה", משה רוזנטל, נשא היום (שני) את נאום הבכורה שלו במליאת הכנסת, ובחר להקדיש אותו לסיפור אישי מתקופת עבודתו כמורה ומחנך, שבאמצעותו פרס את משנתו החינוכית והציבורית.

רוזנטל, שכיהן במשך שלושה עשורים בתפקידי חינוך שונים ובתפקידו האחרון שימש כמנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, גולל בפני חברי הכנסת קשר שנמשך למעלה מעשרים שנה עם נער שנפלט ממסגרות הלימוד.

לדברי רוזנטל, הסיפור החל לפני כ-23 שנים, כאשר הבחין בשעות הצהריים בנער המשוטט ברחובות בשעות הלימודים. לאחר שגילה כי מדובר בנער ממשפחה נורמטיבית שמתקשה להשתלב בבית הספר, פנה רוזנטל לאביו והציע לחנוך את הנער - שאותו כינה בנאומו "איציק" - פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

בהמשך הדרך, כשהבין כי הנער זקוק גם למסגרת תומכת מעבר ללימודים, הזמין אותו רוזנטל לסעודות השבת בביתו, והנער הפך לבן בית קבוע. גם כאשר הנער התבגר, נדד בין ישיבות והתרחק מאורח החיים שבו גדל, הקשר נשמר - והגיע לנקודת מבחן בערב חג אחד, חמש שעות לפני כניסת החג, כאשר שוטר מתחנת רמת גן התקשר לביתו של רוזנטל והודיע כי איציק נעצר בעקבות קטטה. רוזנטל התייצב בתחנה בתוך שעה ושחרר אותו בערבות.

רוזנטל סיפר כי שנים לאחר מכן זכה לערוך את חופתו של איציק, וחשף כי סגירת המעגל המרגשת אירעה רק לפני שבועות ספורים, שבוע לפני הבחירות לכנסת.

לדבריו, בשיאו של קמפיין הבחירות התקשר אליו איציק ואמר לו כי אף שכבר אינו משתייך למגזר החרדי, החליטו הוא ואשתו להצביע ליהדות התורה בזכות מועמדותו של רוזנטל והגישה שהפגין כלפיו לאורך השנים, כשראה בו את האדם שמעבר לתוויות.

מתוך הסיפור ביקש ח"כ רוזנטל - שנכנס לכנסת בשליחותו של הרב דוב לנדו - להציב שני יסודות לפעילותו הפרלמנטרית: חיזוק מערכת החינוך ומתן כלים וגיבוי לאנשי ההוראה בכל המגזרים, וכן שמירה על שיח מכבד בכנסת שאינו שולל את האדם שמאחורי המחלוקת האידיאולוגית.

"הסיפור הזה של איציק מבני ברק יכול להיות עם נועם מקריית ארבע, או עם עומרי מרעננה, או עם עבד מג'סר א-זרקא. המכנה המשותף לכולם הוא שיש כאן לב של ילד", אמר רוזנטל.

בסיום דבריו פנה אל 120 חברי הכנסת וקרא להציב את טובת האזרח מעל למאבקים הפוליטיים: "הבחירות מאחורינו, הכרזות ירדו, הסיסמאות פרחו באוויר והקולות נספרו, אבל דבר אחד נשאר: היכולת לדעת מהי שליחות ולהשאיר חותם טוב על אנשים. אני מבקש מעצמי ומכל החברים היושבים כאן, אנא, שלא נאבד בדרך את הדבר החשוב ביותר: את האדם. שנזכור שמאחורי כל סעיף תקציבי יש משפחה, מאחורי כל הצבעה שמרימים יש ילד, ומאחורי כל מחלוקת פוליטית יש בני אדם".