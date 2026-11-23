המפלגות החרדיות דורשות לקדם חוק שיפסיק את מעצריהם של עריקים משירות צבאי, עוד לפני השבעת ממשלה חדשה בראשות גדי איזנקוט. הדרישה כוללת החלפת המעצרים בסנקציה קלה יותר, לצד התחייבות לתמיכה בחוק מצד כל 67 חברי הכנסת שעליהם מבוססים המגעים להקמת הממשלה, לרבות חברי הכנסת הערבים.

עמית סגל חשף כי מי שמנהל את המשא ומתן מול המפלגות החרדיות מטעם מפלגת ישר הוא עורך הדין רז נזרי, שכיהן בעבר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. לצד ניהול המגעים, נזרי מופקד גם על הצבת הגבולות המשפטיים של ההסדרים הנבחנים במסגרת השיחות.

דרישה נוספת של יהדות התורה נוגעת לרוב הפרלמנטרי שיתמוך בחקיקה. החרדים מבקשים שכל 67 חברי הכנסת, ובהם גם חברי הכנסת מהמפלגות הערביות, יצביעו בעד החוק עוד בטרם תושבע הממשלה.

הדרישה נתקלת בקושי משפטי משום שהייעוץ המשפטי לכנסת הבהיר כי חקיקת חוק במתכונת המבוקשת תהיה בעייתית. גם במפלגת "ישר" לא מעוניינים לקדם את המהלך לפני השבעת הממשלה.