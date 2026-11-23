במשך 27 שנות נישואיהם, הקדישו הרב יצחק חדד ורעייתו, הרבנית זמירה ע"ה, את חייהם לתורה, לחסד ולנתינה למען תושבי העיר שדרות. יחד הם הקימו את קהילת "עוד יוסף חי" בשכונת נאות יצחק רבין, ובמרכזה בית כנסת שהפך לבית חם, פתוח ומאיר עבור רבים מתושבי העיר.

הפעילות שלהם לא ידעה גבולות: שיעורי תורה, פעילות ענפה לנוער, אמירת תהילים לילדים, הכנה לבר מצווה, שבתות קהילה ומפעלי חסד רבים. הכול נעשה מתוך רצון עמוק לקרב, לחזק ולתת לכל יהודי מקום של כבוד ושייכות.

לחצו כאן כדי להיות שותפים ולהעניק עתיד וביטחון ליתומים של הרבנית זמירה ע"ה

הרבנית זמירה הייתה הלב הפועם של העשייה הזו. היא זו שעודדה את בעלה לעזוב את עבודתו המסודרת במפעל כדי להקדיש את כל כולו ואת חייו למען הקהילה. היא נשאה לצידו בעול המשפחה והפעילות הציבורית במסירות אין קץ, כשהיא דואגת לכל פרט, מכינה, מארגנת ותומכת מאחורי הקלעים ובחזית.

כעת, לאחר פטירתה בטרם עת בגיל 50 בלבד, נותרו שבעת ילדיה יתומים מאם. מתוך שבעת הילדים, רק אחד זכה עד כה להקים בית משלו, והבן הצעיר ביותר בן עשר בלבד.

לצד הכאב העצום והחלל הבלתי נתפס שהותירה אחריה הרבנית, ניצב כעת הרב יצחק בפני אחריות כבדה מנשוא: לגדל לבדו את ילדיו, לדאוג לכל צורכיהם הפיזיים והנפשיים, ללוות אותם בעתיד בהקמת בתיהם, ובמקביל - להמשיך להחזיק ולנהל את מפעל התורה והחסד העצום שבנו יחד בשדרות.

במשך שנים ארוכות, משפחת חדד פתחה את ביתה ואת ליבה למען הציבור. הם היו שם בשביל כולם, בכל עת ובכל שעה. כעת, שבעת היתומים ואביהם זקוקים לנו.

בימים אלו יוצאת הקהילה ומוקירי זכרה של הרבנית בקמפיין גיוס המונים דחוף. המטרה היא להעניק לשבעת ילדיה של הרבנית זמירה ע"ה ביטחון כלכלי ויציבות לשנים הבאות, לסייע לרב יצחק לשאת בעול הכבד של גידול המשפחה, ולאפשר למפעל חייה - קהילת "עוד יוסף חי" - להמשיך ולהאיר את העיר שדרות.

זה הזמן שלנו להחזיר להם טובה. כל השנים הם היו שם בשבילנו, עכשיו תורנו להיות שם בשבילם.

לחצו כאן כדי להיות שותפים ולהעניק עתיד וביטחון ליתומים של הרבנית זמירה ע"ה