מתיחות פנימית מתפתחת בזרוע הצבאית של חמאס בעקבות הפגיעה בשורת מפקדים בכירים והחשש המתמשך מחיסולים נוספים, כך דווח הערב (שני) בכאן חדשות מפי מקורות המעורים בנעשה בארגון הטרור.

על פי הדיווח, המתיחות באה לידי ביטוי במחלוקות על מינויים וחלוקת אחריות בין יחידות, בחשדנות בין פעילים ותיקים למגויסים חדשים ובקשיים במאמצי הגיוס ובניין הכוח.

אחד ממוקדי המחלוקת שעליהם הצביעו המקורות נמצא באזור רפיח, שם התפתח מתח בין חטיבת רפיח לחטיבת חאן יונס. ברקע עומדת תחושה של חלוקה לא שוויונית בנטל בין שתי החטיבות, לצד מחלוקות הנוגעות לתחומי האחריות שלהן.

לפי המקורות, הפגיעה במפקדים ותיקים יצרה גם קשיים סביב איוש תפקידים בתוך הארגון. במקביל, החשש מפני תקיפות וחיסולים נוספים משפיע על ההתנהלות הפנימית של פעילי חמאס ומפקדיו.

המתיחות אינה מוגבלת ליחסים בין החטיבות. על פי הדיווח, בתוך הארגון קיימים גם פערי אמון בין חברים ותיקים לבין מגויסים חדשים. החשדנות הגוברת מלווה בהחמרת סידורי האבטחה ובהגבלות על תנועת פעילים, ובמקביל מקשה על גיוס כוח אדם ועל בניית הכוח הצבאי.

ברקע הדברים עומדות תקיפות שביצע צה"ל בתקופה האחרונה נגד בכירים בחמאס ברצועת עזה, שחלק מתוצאותיהן טרם הובררו.

לפני כשבועיים תקף חיל האוויר את בית החולים נאסר ברצועת עזה בניסיון חסל את מפקד חטיבת חאן יונס. ניסיון נוסף לפגוע בבכיר חמאס התרחש בתחילת אוקטובר, כאשר צה"ל תקף דירה שבה שהה, על פי גורם ישראלי, עלי אל-עאמודי, הנחשב ליורשו של יחיא סינוואר ברצועת עזה.