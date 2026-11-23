לימור סון הר-מלך: "מספסרים בשכול"

חברת הכנסת לימור סון הר־מלך מעוצמה יהודית נשאה הערב (שני) נאום חריף במליאת הכנסת, שבו האשימה חברי כנסת וכלי תקשורת ביחס כפול למשפחות שכולות בהתאם להשתייכותן הפוליטית. סון הר־מלך, שבעלה שולי הר־מלך נרצח בפיגוע, סיפרה על תגובות קשות שהיא מקבלת ברשתות החברתיות, תקפה את מי שמכנים אותה תומכת טרור ופנתה ישירות לח"כ חילי טרופר בעקבות התייחסותו לפגיעה בח"כ שירה שפירא.

"אתם חבורה של צבועים שמספסרים בשכול! הדם של הנרצחים מימין לא פחות אדום מדמו של אף אדם אחר", אמרה מעל דוכן הכנסת.

בפתח דבריה טענה חברת הכנסת כי במהלך שנות כהונתה נחשפה להבדלים באופן שבו המערכת הפוליטית והשיח הציבורי מתייחסים למשפחות שאיבדו את יקיריהן.

"ארבע שנים אני מגלה שיש כאן משפחות שכולות שהכאב שלהן מקודש, ויש משפחות שכולות שנמצאות בצד הלא נכון של המפה הפוליטית, ואז כנראה מותר הכול. מותר לפגוע, להשפיל ואפילו ללעוג לרצח יקיריהן", אמרה.

סון הר־מלך התייחסה להאשמות שהופנו כלפיה על תמיכה בטרור, וטענה כי חלק מחברי הכנסת המותחים עליה ביקורת תמכו במקביל במינוי חברי כנסת שהיא מגדירה כתומכי טרור לתפקיד סגני יו"ר הכנסת.

"אותי, שבעלי שולי הר־מלך הי"ד נרצח בידי מחבלים ארורים, אתם מכנים תומכת טרור", אמרה. "אתם מעניקים תפקידים בכירים למי שתומכים בטרור, אבל כשמדובר באלמנת טרור מהימין, הכאב שלה לא מעניין אתכם".

בהמשך הנאום שיתפה חברת הכנסת בתגובות שנכתבו כלפיה ברשתות החברתיות, ובהן התייחסויות לרצח בעלה ואיחולים כי גם היא הייתה נרצחת בפיגוע.

"אחד כותב שחבל שלא נרצחתי יחד עם שולי. השני כותב שהמחבלים טעו והיו צריכים לרצוח אותי במקומו. והשלישי כותב איזה מזל יש לשולי שהוא נרצח ולא צריך לסבול אותי", סיפרה.

לדבריה, ההתבטאויות הללו פוגעות בה גם שנים לאחר רצח בעלה. "כל אמירה כזאת מפלחת לי את הלב מחדש", הוסיפה.

חלק מרכזי בנאומה הוקדש לפנייה לח"כ חילי טרופר, בעקבות דבריו בעניין היחס לחברת הכנסת שירה שפירא. סון הר־מלך דרשה לדעת מדוע, לטענתה, לא נשמעה מצדו תגובה דומה כאשר היא עצמה הותקפה על רקע אישי ומשפחתי.

"ראיתי אותך מדבר על שירה שפירא. חילי, איפה היית כשכינו אותי תומכת טרור? איפה היית כשאיחלו לי למות יחד עם שולי? למה אז לא שמענו ממך מילה אחת של זעזוע?", שאלה.

חברת הכנסת הזכירה גם את היום שבו נודע לה כי אחד המחבלים שרצחו את בעלה שוחרר במסגרת עסקת החטופים. לדבריה, גם באותו יום המשיכה להקשיב בכבוד לכאבן של משפחות החטופים, אף שהתמודדה בעצמה עם הבשורה על שחרורו.

באותו הקשר מתחה ביקורת על הניסיון, לדבריה, להרחיק משפחות שכולות מדיוני הכנסת. היא טענה כי אין הצדקה להבחין בין משפחות שכולות על פי עמדותיהן הפוליטיות או להעניק יחס שונה לכאבן.

לקראת סיום נאומה שבה סון הר־מלך להאשמה המרכזית שהעלתה, ופנתה למי שלטענתה משתמשים בשכול במסגרת המאבק הפוליטי.

"אין לכם בעלות על הכאב. אין לכם זכות להחליט איזו משפחה שכולה ראויה לכבוד ואיזו מותר להשפיל", אמרה.

את דבריה חתמה בהתייחסות אישית לבעלה שנרצח ולמעמדן של משפחות שכולות המזוהות עם הימין: "הדם של שולי הר־מלך הי"ד לא פחות אדום מדמו של אף אדם אחר. השכול שלנו לא פחות קדוש בגלל שאנחנו אנשי ימין. תתביישו לכם!"