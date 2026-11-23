הצעת חוק שתעלה להצבעה במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב עשויה להציב את מפלגות גוש מתנגדי נתניהו בפני הכרעה פוליטית מורכבת.

ההצעה, שמקדמים חבר הכנסת צביקה מור וחברי סיעת הציונות הדתית, מבקשת לקבוע כי גופות מחבלים שנהרגו במהלך ביצוע פיגועים לא יוחזרו למשפחותיהם, אלא ייקברו בבתי קברות לחללי אויב. במוקד השאלה הפוליטית עומדות מפלגותיהם של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, שיידרשו להחליט אם לתמוך בהצעה לצד מפלגות גוש נתניהו.

על פי ההצעה, החזקת גופות המחבלים תהיה ברירת המחדל הקבועה בחוק. עם זאת, היא כוללת אפשרות למקרים חריגים, שבמסגרתם יוכל ראש הממשלה להורות על החזרת גופה, בין היתר כחלק מעסקה להשבת חטופים.

ההצבעה הצפויה מתקיימת על רקע המגעים להקמת ממשלה חדשה בראשות גדי איזנקוט. בהנחה שהמפלגות הערביות יתנגדו להצעה, יידרשו המפלגות הציוניות בגוש מתנגדי נתניהו להחליט כיצד להצביע.

בדברי ההסבר להצעת החוק טוען מור כי בישראל אין כיום הסדר חקיקתי ייעודי המסדיר את הטיפול בגופות מחבלים, וכי המדיניות בנושא מתבססת על תקנה מתקופת המנדט הבריטי משנת 1945 ועל החלטת קבינט שהתקבלה בשנת 2020.

לדבריו, הסוגייה הגיעה לאורך השנים מספר פעמים לדיון בבית המשפט העליון, ובמהלך הדיונים השתנתה גם עמדת בית המשפט בשאלת סמכות המדינה להחזיק בגופות.

מור מציין את פסק הדין של בג"ץ משנת 2017, שבו נקבע כי התקנה הקיימת אינה מעניקה למדינה סמכות להחזיק בגופות מחבלים לצורכי משא ומתן. כעבור שנתיים, במסגרת דיון נוסף, נהפכה ההכרעה ברוב של ארבעה שופטים מול שלושה.

הצעת החוק החדשה מבקשת לקבוע הסדר מפורש בחקיקה, שלפיו מחבל שנהרג במהלך פיגוע לא יוחזר לקבורה בידי משפחתו, אלא ייקבר בבית קברות לחללי אויב.