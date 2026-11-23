חוקר ותיק ביחידת להב 433, שנחקר בחשד לקיום קשר עם סוכן איראני ולביצוע משימה תמורת תשלום, פוטר לאחרונה משירות במשטרת ישראל, כך דווח בכאן חדשות.

במשטרה אישרו כי עם פתיחת החקירה הוצא השוטר לחופשה כפויה, ובהמשך התקבלה ההחלטה לפטרו לאחר שנערך לו שימוע. במקביל, תיק החקירה בעניינו במחלקה לחקירות שוטרים עדיין מתנהל.

החוקר, ששירת במשך שנים בלהב 433 ועסק בחקירות רגישות במיוחד, נחשד בכך שקיים התכתבות באפליקציית טלגרם עם גורם המזוהה כסוכן איראני. לפי החשד, במסגרת הקשר התבקש לבצע משימה ראשונית שכללה צילום של שטח פתוח, וקיבל תשלום עבור ביצועה.

במהלך חקירתו במח"ש הציג השוטר גרסה שלפיה דיווח למפקדיו ביחידה על פנייה חשודה שקיבל מגורם זר. עם זאת, על פי הפרסום, לאחר אותו דיווח יצר עמו קשר גורם נוסף, ההתכתבות נמשכה ואף בוצעה משימה.

השוטר טען בחקירתו כי לא ידע שהאדם שעמו התכתב בהמשך היה סוכן זר, והסביר כי באותה תקופה חיפש עבודה.

הדיווח שהעביר לכאורה למפקדיו עומד גם הוא במוקד השאלות המתעוררות בפרשה. כשנשאלה המשטרה מה נעשה בעקבות הדיווח, היא נמנעה מלהתייחס לפרטי הטיפול בו בשל החקירה המתנהלת במח"ש.

"האירוע מצוי תחת חקירת מח"ש, על כן אנו מנועים מלהתייחס לתשתית הראייתית בנושא", נמסר מהמשטרה.

בהמשך התגובה הבהירה המשטרה את השתלשלות ההליכים שננקטו נגד החוקר: "נדגיש כי עם פתיחת החקירה הוחלט להוציא את השוטר לחופשה כפויה. בהמשך, לאחר שימוע שנערך, התקבלה ההחלטה על פיטוריו משירות במשטרה".

עורך דינו של השוטר, לירן זילברמן, מתח ביקורת על ההחלטה לפטר את מרשו וטען כי היא אינה מוצדקת בהתחשב בגילו ובקרבתו למועד הפרישה מהמשטרה. למרות זאת, לדבריו, השוטר החליט שלא להגיש עתירה נגד הפיטורים.

"השוטר אותו אני מייצג קיבל פנייה שעוררה את חשדו באפליקציית הטלגרם, ודיווח בחלוף דקות לגורמי הפיקוד, ובכך פעל כמצופה ממנו. הראיה הטובה לכך שהוא לא פעל בשליחות גורם זר היא שהוא מעולם לא נעצר. אין כל ספק שתיק החקירה נגדו ייגנז בקרוב".