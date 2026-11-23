אזולאי לשטרן: "איזו צביעות"

יו"ר סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, מתח ביקורת קשה על ח"כ אלעזר שטרן מעל דוכן מליאת הכנסת, והאשים אותו בצביעות בכל הנוגע ליחסו לציבור החרדי ולסוגיית הגיוס.

אזולאי טען כי שטרן, שבעבר הירבה לבקר את החרדים ולהתייחס אליהם כמשתמטים, נמנע כעת מהשמעת ביקורת דומה לאחר הבחירות. בהמשך הטיח בו האשמות גם בנוגע לפעילותו הפרלמנטרית ודרש ממנו להתנצל בפני לומדי התורה.

"היית פה צועק עלינו, על 'המשתמטים'. איפה נעלמת? למה אתה היום מפחד לדבר? איזה צביעות! יום אחרי הבחירות הכול נעלם", אמר אזולאי לשטרן והוסיף "אתה משתמט מהעבודה, אתה אוכל חינם בכנסת".

אזולאי טען כי בחן את היקף הפעילות של שניהם, וכי הוא מוכן להעמיד את הישגיו הפרלמנטריים מול אלה של שטרן. "הראיתי לך את העבודה שלך מול העבודה שלי, עם כל השנים שלך מול השנים שלי. אני יכול לשים את העשייה שלי בכנסת מול החוקים שלך ומול השעות שלך פה. אני נגד שנאה, נגד התרסה. בזכות התורה הקדושה אנחנו קיימים", אמר.

את דבריו חתם בדרישה משטרן לעלות לדוכן הכנסת ולהתנצל בפני לומדי התורה שלטענתו נפגעו מהתבטאויותיו. "שיעלה פה ויגיד: 'אני מבקש סליחה מכל בני התורה, מכל אלה שפגעתי בהם'".