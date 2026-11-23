תיעוד מטריד: הגדר הפרוצה בגבול עזה

תושב מושב יתד, שי ספז, תיעד את עצמו פותח שער בגדר הגבול עם רצועת עזה ונכנס לשטח הרצועה, בשעה שלא נכחו חיילים במקום.

על פי הפרטים שנמסרו, לאחר שנכנס לשטח הרצועה עדכן ספז את החמ"ל ואת המפקדים, והמתין כ-40 דקות עד להגעת כוח צה"ל. בצבא אישרו כי האירוע מוכר, ומסרו כי הוא טופל ותוחקר.

בתיעוד שפרסם ספז נראה כיצד הוא פותח את שער הגדר ונכנס דרכו לשטח הרצועה. לדבריו, לא היו חיילים באזור בעת כניסתו.

בעקבות פרסום התיעוד נמסרה תגובת דובר צה"ל, שבה הובהר כי השער המדובר לא נותר פתוח, אלא היה נעול, אף שמנגנון הנעילה שלו נותר נגיש. "האירוע מוכר, טופל באופן מיידי ע"י הכוחות בשטח ותוחקר", נמסר מדובר צה"ל.

בצבא הסבירו כי זמן קצר לפני האירוע נעשה שימוש בשער במסגרת פעילות שגרתית של הכוחות באזור. "השער המדובר היה נעול, אך מנגנון הנעילה שלו נותר נגיש. השער נפתח דקות ספורות לפני האירוע במסגרת סיור כוחות בשטח, וננעל בסיומו בהתאם לנהלים", נמסר.