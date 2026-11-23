ג'ארד קושנר, חתנו ומקורבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הזהיר היום (שני) כי ישראל ניצבת בפני הכרעה משמעותית בנוגע לעתידה ולמעמדה הבינלאומי.

בריאיון לניו יורק מגזין טען קושנר כי ישראל "יכולה להתאושש מהטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם או להמשיך במסלול הנוכחי - שמוביל אותה למעמד של מדינה מנודה בעולם", אמר קושנר.

בריאיון התייחס מקורבו של טראמפ גם למאמצים שניהלה ארצות הברית לסיום המלחמה ברצועת עזה ולהשבת החטופים.

הוא סיפר על המגעים שהתנהלו מאחורי הקלעים והדגיש כי המטרה האמריקנית לא הסתכמה בהפסקת הלחימה, אלא כללה גם את החזרתם של כלל החטופים לישראל.

קושנר תיאר את המהלך כמורכב במיוחד וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיל ספק באפשרות להשיג את היעדים שהציבו האמריקנים. "זה היה מבצע מטורף. ביבי לא חשב שאנחנו יכולים לעשות את זה".

בהמשך הציג קושנר את עמדתו בנוגע למצב ברצועת עזה ולהזדמנויות העומדות בפני ישראל בעקבות הישגיה הצבאיים. "חמאס ועזה למעשה הושמדו, ועכשיו יש לישראל הזדמנות להפוך את הניצחונות הצבאיים שלה לניצחונות פוליטיים. אני חושב שעכשיו באמת אפשר לגרום לכולם להתחיל לעשות עסקים".