ענקית הטכנולוגיה אמזון הודיעה היום (שני) באופן רשמי כי חתמה על הסכם לרכישת הטכנולוגיה של חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart), בעסקה ששוויה המדווח עומד על 7.5 מיליארד דולר.

במסגרת ההסכם יצטרפו לאמזון שלושת מייסדי החברה, דין לייטרסדורף, משה שלו ואוריאן לייטרסדורף, יחד עם צוות חוקרי ומהנדסי הבינה המלאכותית שלה. אמזון עצמה לא פרסמה בהודעתה את סכום העסקה.

ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שבאמצע חודש אוקטובר דווח לראשונה בוול סטריט ג'ורנל על מגעים בין שתי החברות. על פי הדיווחים בגלובס ובכלכליסט, התמורה בעסקה כוללת מניות ורכיבים המותנים בעמידה ביעדים לאורך תקופה של כחמש שנים. שלושת המייסדים צפויים להתחייב להמשיך לעבוד באמזון במשך חמש שנים.

הטכנולוגיה שעומדת במרכז העסקה נועדה לשפר את יעילות המחשוב המשמש לאימון ולהפעלה של מודלי בינה מלאכותית. דקארט פיתחה פתרונות המשלבים אופטימיזציה של תוכנה וחומרה, במטרה להפיק ביצועים גבוהים יותר משבבי מחשוב ולהפחית את העלויות הכרוכות בהפעלת מודלים.

לפי אמזון, שילוב הטכנולוגיה של דקארט צפוי לתמוך בהמשך פיתוח השבבים הייעודיים שלה ולשפר את תהליכי ההסקה בבינה מלאכותית, כלומר השלב שבו מודל שכבר אומן מופעל כדי לבצע משימות. המטרה היא לאפשר ללקוחות רבים יותר לאמן ולהפעיל מודלים במהירות גבוהה יותר ובעלות נמוכה יותר.

דקארט הוקמה בסוף שנת 2023 על ידי דין לייטרסדורף, בן 28, המשמש מנכ"ל החברה, ומשה שלו, בן 39, סמנכ"ל המוצר שלה. השניים הכירו במהלך שירותם ביחידה 8200. בהמשך הצטרף אליהם כמייסד שלישי אוריאן לייטרסדורף, בן 23, אחיו הצעיר של דין, המשמש המדען הראשי של החברה.

החברה, שבסיסה בסן פרנסיסקו, עוסקת בפיתוח תוכנה שמאפשרת למפתחים לעבוד עם שבבי בינה מלאכותית שונים ולעבור ביניהם בקלות רבה יותר. בנוסף היא מפתחת מודלי עולם בשם Lucy ו-Oasis, המסוגלים ליצור ולדמות סביבות תלת־ממדיות אינטראקטיביות.

אחד מתחומי הפעילות של דקארט הוא יצירת וידאו בזמן אמת באמצעות מודלי בינה מלאכותית. הטכנולוגיה שפיתחה נועדה לצמצם את משאבי המחשוב הדרושים ליצירת התוכן ולאפשר הפעלה מהירה יותר של מודלי וידאו.

הקשר בין דקארט לאמזון החל עוד לפני המגעים לרכישה. אמזון הפכה לאחת הלקוחות המרכזיות של החברה הישראלית, ובמקביל הצטרפה אנבידיה כמשקיעה וכשותפה עסקית.