תערוכה באו"ם מעוררת זעם בישראל

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, מתח ביקורת חריפה על תערוכה חדשה שהוצבה במסדרונות הארגון ביוזמת המשלחת הפלסטינית ובשיתוף ובמימון האו"ם.

לדבריו, התערוכה, הנושאת את השם "Don’t Look Away" (אל תסיטו את המבט), מציגה תמונה חד-צדדית של המלחמה ברצועת עזה, ללא התייחסות לטבח 7 באוקטובר, לחלקו של חמאס בפרוץ המלחמה או לשימוש שעושה הארגון בתשתיות אזרחיות למטרות צבאיות.

התערוכה כוללת תצלומים מרצועת עזה ונתונים הנוגעים למלחמה. בישראל מדגישים כי המידע המוצג בה חסר הקשר מהותי, והטענות הכלולות בה מוצגות כעובדות מוחלטות מבלי לתת ביטוי לנסיבות שהובילו למלחמה.

במוקד הביקורת עומד השימוש בנתונים שמקורם במשרד הבריאות בעזה המזוהה עם חמאס. במערכת המדינית מדגישים כי "הנתונים אינם מבחינים בין מחבלים לבין אזרחים בלתי מעורבים, והצגתם בתערוכה ללא ההבחנה הזאת יוצרת תמונה מטעה של מספר הנפגעים במלחמה".

בישראל מותחים ביקורת גם על הטענות הנוגעות לרעב ברצועת עזה, המופיעות בתערוכה. לטענתם, מדובר בטענות שכבר הופרכו בדוחות של האו"ם עצמו. הביקורת מתמקדת גם בהחלטת הארגון להשתתף במימון התערוכה ולהעניק לה מקום במסדרונותיו.

השגריר דנון תקף את מעורבות האו"ם בפרויקט וטען כי הארגון מעניק חסות להצגת גרסה מסולפת של האירועים. "האו"ם הגיע לשפל מוסרי חדש כשהוא נותן חסות ומממן תערוכה המציגה נרטיב מעוות של המלחמה בעזה בלי מילה על טבח ה-7 באוקטובר ובלי שום אזכור לחמאס", אמר.

דנון התייחס במיוחד לאופן שבו מוצגים הנתונים שמקורם במשרד הבריאות בעזה. "אימוץ הנתונים השקריים של 'משרד הבריאות' של חמאס והצגתם כעובדות בבניין האו"ם היא חציית קו אדום", אמר השגריר. "אנו מצפים מהמזכ"ל החדש שייבחר בקרוב לשים סוף לתעמולה הפלסטינית הבוטה במסדרונות הארגון".