במערכת הביטחון מעריכים כי סבלנותה של ארצות הברית כלפי איראן הולכת ופוחתת, על רקע המשא ומתן המתמשך והחיכוך הגובר במפרץ.

בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באזור ואחר הצהרותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיהן הוא שוקל לחדש את התקיפות באיראן בתחילת שנת 2027.

בחדשות 12 דווח כי ההיערכות היא לאפשרות של הידרדרות ביטחונית מהירה, גם אם ההערכה הנוכחית היא שעדיין נותר זמן לפעולה נגד האיומים המתהווים.

במוקד הערכות המצב בישראל עומדת השאלה כמה זמן תהיה וושינגטון מוכנה להמשיך במגעים עם טהרן, ומתי עשוי הממשל האמריקני להגיע למסקנה כי המשא ומתן אינו מניב תוצאות. ההערכה במערכת הביטחון היא כי מרחב הסבלנות האמריקני הולך ומצטמצם.

בישראל מזהים שני תרחישים מרכזיים שעלולים להביא להתפרצות מחודשת של הלחימה. הראשון הוא החלטה איראנית לפתוח במתקפה ולירות לעבר יעדים אמריקניים וישראליים. במערכת הביטחון סבורים כי החיכוך המתמשך במפרץ עלול להתפתח במהירות לעימות צבאי, וכי האפשרות שאיראן תבחר לפעול ראשונה אינה נשללת.

התרחיש השני נוגע להתפתחות האיומים מצד איראן ולחלון הזמן שנותר כדי להתמודד עמם. לפי ההערכות בישראל, האיום עדיין נמצא בשלבי התהוות, ובשלב זה אין הכרח לפעול באופן מיידי. בהערכה זהירה, במערכת הביטחון סבורים כי אפשר יהיה לפעול גם בעוד כמה חודשים, אולם שינוי מהותי במצב עלול לקצר את לוחות הזמנים.

במקביל לדיונים על אפשרות חידוש התקיפות, במערכת הביטחון בוחנים את היעדים שניתן להשיג במהלך צבאי נוסף. בישראל מבינים כי הפלת המשטר האיראני באמצעות פעולה צבאית לבדה אינה יעד בר-השגה, ולכן מתמקדים באפשרויות אחרות, ובהן הסרת איומים חמורים המתפתחים באיראן, העמקת הפגיעה בתוכנית הגרעין ופגיעה נוספת ביכולות המשטר.

בהערכות הישראליות מובאת בחשבון גם השפעתו של המצור הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן. שילוב של פגיעה צבאית נוספת עם המשך הלחץ הכלכלי עשוי, לפי ההערכות, לערער את יציבות המשטר. עם זאת, האפשרות להתפתחות כזו תלויה גם בהתנהלות הציבור האיראני.

קריאה חריפה יותר לפעולה נשמעה אתמול מצד ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע, שהשתתף בכינוס בהשתתפות מאות מנהיגים וחברי פרלמנט מאירופה. ברנע קרא לפעול להפלת המשטר בטהראן בהקדם האפשרי, גם אם הדבר יחייב עימות צבאי נוסף.

"עלינו לפעול במהירות ובנחישות כדי להביא לנפילת המשטר הזה", אמר ברנע. "אם פירוש הדבר יציאה למלחמה נוספת, זה מה שעלינו לעשות".

ראש המוסד לשעבר הזהיר גם מפני הסתמכות על מדיניות של פיוס מול איראן, וטען כי האיום הנשקף ממנה אינו מוגבל לישראל. "אל לנו להשלות את עצמנו שמדיניות של פיוס תגן עלינו", אמר. "היום זו ישראל, מחר זו אירופה".