פרגולה היא הרבה יותר מפינת ישיבה מוצלת. עם הקירוי המתאים היא יכולה להפוך לחלל שימושי גם בימי גשם, לאפשר ליהנות מאור טבעי בלי להסתנוור ולהגן על הריהוט מפני פגעי מזג האוויר.

אלא שלא כל לוח קירוי יספק את אותה התוצאה, וההבדלים מורגשים דווקא אחרי ההתקנה: ביום קיץ לוהט, בסופת הברד הראשונה או כשהגשם מתחיל להכות בגג.

אחד הפתרונות המתקדמים בתחום הוא סנטף BH, לוח פוליקרבונט גלי מתוצרת פלרם, שפותח כדי לשלב עמידות משופרת, פיזור אור והפחתת רעשי גשם. כדי לבחור נכון, כדאי להבין מה מבדיל אותו מלוחות רגילים, מה המשמעות של עובי הלוח וכיצד הצבע משפיע על התחושה מתחת לפרגולה.

סנטף רגיל או סנטף BH: מה באמת ההבדל?

שני סוגי הלוחות עשויים פוליקרבונט, חומר קל משקל ועמיד בפני פגיעות, אך סנטף BH מתאפיין במבנה גלי עבה יותר ובמרקם מוטבע דמוי כוורת. שילוב זה משפר את עמידותו בפני ברד ועומסי מזג אוויר, ומסייע לפזר את האור בצורה אחידה יותר.

יתרון נוסף הוא הפחתת רעשי הגשם. מי שהתקין בעבר קירוי דק מכיר את הרעש שנוצר כשטיפות גדולות פוגעות בגג. המבנה של סנטף BH נועד למתן את הרעש, אם כי עוצמתו בפועל תלויה גם במבנה הפרגולה ובהתקנה.

איזה עובי צריך לבחור לקירוי הפרגולה?

לוחות סנטף BH מיוצרים בעובי של 2.8 מ"מ. זהו נתון משמעותי, אך חשוב לא פחות להבין שהעובי לבדו אינו קובע את חוזק הקירוי: גם צורת הגלים, מרווחי התמיכה ואופן החיבור לקונסטרוקציה משפיעים על עמידותו.

לכן אין טעם לבחור לוח עבה בלי לבדוק אם מבנה הפרגולה מתאים לו. בפרגולה החשופה לרוחות חזקות, למשל, יש לוודא שמרווחי הקורות והמחברים עומדים בדרישות היצרן ובעומסים הצפויים. לוח איכותי אינו תחליף לתכנון נכון של הגג.

איך בוחרים צבע לסנטף BH בלי להתחרט בקיץ?

בחירת צבע הקירוי משפיעה לא רק על מראה הפרגולה, אלא גם על כמות האור שחודרת דרכה ועל תחושת הנוחות מתחתיה. לוח שקוף עשוי להיראות נהדר ביום חורפי, אבל בפרגולה הפונה מערבה, החשופה לשמש אחר הצהריים, ייתכן שדווקא גוון מסנן אור יתאים יותר.

לוחות סנטף BH מגיעים בכמה גוונים, שלכל אחד מהם שיעור העברת אור שונה:

שקוף: מעביר כ־87% מהאור. מתאים למי שרוצה לשמור על תחושת מרחב מוארת, במיוחד בפרגולות מוצלות יחסית או בכאלה הסמוכות לחלונות הבית.

אפור בהיר: מעביר כ־60% מהאור ומציע פתרון ביניים למי שמעדיף תאורה טבעית פחות חזקה, בלי להחשיך את החלל.

ברונזה: מעביר כ־33% מהאור. מעניק לפרגולה מראה חמים ומרכך את התאורה, ומתאים למקומות שבהם נדרשת הצללה משמעותית יותר.

גוונים סולריים: סולר אייס וסולר אולימפיק מעבירים כ־25% מהאור, ואילו סולר קונטרול מעביר כ־20%. גוונים אלה מיועדים גם להפחתת חדירת החום, ולכן כדאי לבחון אותם בפרגולות החשופות לשמש ישירה.

האם פחות אור פירושו גם פחות חום?

לא בהכרח. אחוז העברת האור מתאר את כמות האור הנראה החודרת דרך הלוח, אך אינו מודד ישירות את כמות החום שעוברת דרכו. גוונים סולריים מסוימים מתוכננים לסנן חלק מקרינת השמש התורמת להתחממות, ולכן שני לוחות בעלי שיעור העברת אור דומה עשויים לספק ביצועים תרמיים שונים.

לפני שבוחרים צבע, כדאי לבדוק לאיזה כיוון פונה הפרגולה, באילו שעות משתמשים בה והאם הקירוי צפוי להצל גם על חלונות הבית. אפשר להשוות בין הגוונים והאפשרויות הזמינות בקטגוריית סנטף BH של מרזבית , ולבחור בהתאם לתנאי השטח ולא רק למראה הלוח בקטלוג.

איך מחשבים כמה לוחות צריך לפרגולה?

אחת הטעויות הנפוצות ברכישת לוחות קירוי היא חישוב הכמות לפי רוחב הלוח המלא, בלי להביא בחשבון את החפיפה בין הלוחות.

רוחבו של לוח סנטף BH הוא 1.045 מטר, אך לאחר החפיפה הכיסוי נטו הוא כ־0.988 מטר בלבד. ההפרש עשוי להיראות קטן, אבל בפרגולה רחבה הוא עלול לגרום להזמנת כמות לא מספקת של חומר.

לפני הרכישה מומלץ למדוד את רוחב הפרגולה ואת אורך הקירוי בכיוון השיפוע, לבדוק היכן נדרשות חפיפות ולהביא בחשבון גם את שולי הגג. ניתן להזמין לוחות בחיתוך למידות הרצויות, וכך לצמצם את כמות הפסולת ולחסוך עבודה מיותרת במהלך ההתקנה.

מה חשוב לבדוק לפני שמתקינים סנטף BH?

גם לוח קירוי איכותי לא יספק הגנה טובה מגשם אם הוא מותקן בצורה שגויה. לכן יש להתייחס לשלושה פרטים מרכזיים:

שיפוע הגג: יש לוודא שהפרגולה בנויה בשיפוע המתאים להוראות היצרן, כדי לאפשר ניקוז מים תקין ולמנוע הצטברות של מים ולכלוך.

מרווחי התמיכה: יש להתאים את המרחק בין הקורות לעומסים הצפויים ולמפרט הלוח. אין להסתמך על מרווח קבוע שמתאים לכל פרגולה.

ברגים ואטמים: חשוב להשתמש במחברים המיועדים לסנטף BH, המאפשרים את ההתפשטות וההתכווצות הטבעית של הפוליקרבונט בעקבות שינויי טמפרטורה. שימוש בברגים לא מתאימים או הידוק יתר עלולים לפגוע באיטום ובשלמות הלוח.

חשוב לזכור שאין לדרוך ישירות על לוחות הקירוי במהלך ההתקנה או התחזוקה. כאשר נדרשת עבודה בגובה, שינוי של הקונסטרוקציה או התאמה של שיפוע הגג, מומלץ להיעזר באיש מקצוע.

אז איזה סנטף BH מתאים לפרגולה שלכם?

הבחירה הנכונה מתחילה בתנאי השטח ולא בקטלוג הצבעים. לפרגולה מוצלת יחסית עשוי להתאים לוח שקוף המכניס אור טבעי, בעוד שבפרגולה החשופה לשמש חזקה כדאי לבחון גוונים סולריים המפחיתים את חדירת החום.

לאחר בחירת הגוון, יש לבדוק את מידות הלוחות, התאמת הקונסטרוקציה ואביזרי ההתקנה. תכנון נכון מראש יסייע ליצור קירוי עמיד, נעים לשימוש ומתאים לצרכים של בני הבית לאורך שנים.

חברת מרזבית נוסדה בשנת 1975 על ידי סמי רחמים ז"ל ועוסקת בייבוא, ייצור ושיווק חומרים ומוצרים לענפי הבנייה, הגגות והפלסטיקה. החברה מספקת מגוון פתרונות לבנייה קלה, בהם לוחות פוליקרבונט, סנטף, פנלים מבודדים, מרזבים ואביזרי התקנה. מרזבית משרתת לקוחות פרטיים, קבלנים, אדריכלים וגופים מוסדיים, ומציעה פתרונות למגוון פרויקטים של קירוי ובנייה.