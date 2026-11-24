"אין מפקד חטיבה או אוגדה שלא מבקש עוד צוותים של איסוף קרבי לשטח האויב, וגם אם יש לו הוא ירצה עוד". כך מתאר סא"ל מ', מפקד בסיס האימונים החטיבתי של מערך האיסוף הקרבי, את חשיבותם המבצעית של לוחמי ולוחמות האיסוף בשדה הקרב.

בריאיון לערוץ 7, לרגל גיוס המחזור החדש, הוא מספר על ההכשרה המשלבת יכולות לחימה, איסוף מודיעין וטכנולוגיה מתקדמת, ועל הניסיון שצבר כמפקד גדוד 869 במהלך הלחימה בלבנון.

המתגייסים החדשים, שמגיעים לבקו"ם במהלך יומיים של גיוס, יחלו מסלול הכשרה בן שמונה חודשים, שבסיומו ישתלבו בגדודי האיסוף הקרבי בגזרות השונות. לדברי מ', המשימה שאליה הם מיועדים מורכבת הרבה יותר מתצפית על המתרחש מעבר לגבול.

"איסוף קרבי הוא אחת הטכניקות הקרביות ביותר בכל הצבאות בעולם", הוא מסביר. "איסוף המודיעין והידיעות מהשטח על ידי כוחות קרביים ולוחמים, בכל אמצעי, מהעיניים ועד שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים".

לדבריו, לוחמי האיסוף משלבים יכולות תצפית עם הפעלת אמצעים טכנולוגיים, ובהם משקפות, רחפנים ומערכות רובוטיות. את המשימות הם מבצעים מתוך השטח, לעיתים גם מעבר לקווי האויב, תוך התאמת אופן הפעולה לצרכים המבצעיים.

סא"ל מ', מפקד בא"ח איסוף קרבי צילום: דובר צה"ל

המידע שנאסף נועד לסייע למפקדים להבין את תמונת הקרב, לזהות איומים, לתכנן מבצעים ולהכווין כוחות לפעולה נגד האויב.

"זה דבר שדורש יכולות מאוד גבוהות מהלוחמים והלוחמות, גם של הבנת השטח והאויב, וגם של ניתוח הסביבה המבצעית", אומר מ'.

הוא מדגיש כי לוחם האיסוף אינו נדרש רק לזהות מה מתרחש בשטח, אלא גם להבין את משמעות המידע שהוא אוסף ואת הדרך שבה הוא משתלב במשימה הרחבה.

לדבריו, הלוחמים נדרשים לשאול את עצמם עבור מי הם אוספים את המידע, לאיזו מטרה הוא דרוש וכיצד ניתן להפוך אותו לידיעה מודיעינית שתסייע לכוחות בשטח. "העיניים והאוזניים בשטח הם לוחמי האיסוף הקרבי".

מ' מסביר כי חשיבותו של מערך האיסוף נובעת גם מהיכולת להשלים את תמונת המודיעין המתקבלת ממקורות אחרים. בעוד שחלק מהידיעות נאספות באמצעות מערכות מודיעיניות שאינן פועלות בשדה הקרב, לוחמי האיסוף מביאים מידע ישיר מהמרחב המבצעי שבו נמצאים הכוחות.

המשימות, לדבריו, מתבצעות הן בקרב הגנה והן בשטח האויב, בפעילות חשאית או גלויה יחסית, תוך הקפדה על אופן פעולה שאינו חושף את הכוח המבצע.

הכשרת הלוחמים נבנתה בהתאם למורכבות הזאת. בשלב הראשון הם עוברים הסמכה בסיסית כלוחמים, ובהמשך מתמקדים ברכישת מיומנויות האיסוף ובשימוש באמצעים הייעודיים של המערך. במהלך ההכשרה מחולקים המתגייסים למקצועות ולתפקידים שונים, בהתאם לצוותים שאליהם הם מיועדים להגיע בהמשך שירותם. חלקם יעברו לאחר סיום המסלול גם הכשרות מתקדמות נוספות, שחלקן מסווגות.

לדברי מ', ייחודו של מערך האיסוף הקרבי אינו מתבטא רק באמצעים שבהם משתמשים הלוחמים, אלא גם בהיכרות העמוקה שלהם עם הגזרות שבהן הם פועלים.

בניגוד לגדודים המגיעים לתעסוקה מבצעית בגזרה לתקופה מוגבלת ולאחר מכן מוחלפים, גדודי האיסוף הקרבי מתמחים בגזרות קבועות וצוברים היכרות ממושכת עם השטח, האוכלוסייה והאיומים. "היחידים שנמצאים ומתמחים לאורך 24/7 הם גדודי האיסוף הקרבי, שלא מחליפים גזרה או 'תופסים קו'. הם מתמחים בגזרה הרלוונטית, ואותו דבר הם עושים בלחימה".

לדבריו, ההיכרות הזאת מעניקה יתרון משמעותי במשימות ההגנה על גבולות המדינה. אנשי האיסוף לומדים את מאפייני הגזרה ואת היישובים והתושבים שעליהם הם נדרשים להגן, לצד היכרות עם האויב הפועל מעבר לגבול. בלחימה, ההיכרות עם השטח והיכולת לאתר מטרות מאפשרות לצוותי האיסוף להשתלב בפעילות הכוחות המתמרנים ולסייע בזיהוי אויב ובהכוונת פעולות נגדו.

מ' מספר כי במהלך המלחמה נוכח שוב ושוב בביקוש הגבוה לצוותי איסוף קרבי מצד מפקדי הכוחות. "בלחימה, כמות האיתורים והמעגלים להשמדת אויב, הרלוונטיות והנחיצות היא כל כך גבוהה שאני לא מכיר אף מפקד חטיבה או אוגדה שלא מבקש עוד צוותים של האיסוף הקרבי לשטח האויב".

הוא מציין כי הצוותים נדרשים בשלבים שונים של הפעילות המבצעית: לפני כניסת הכוחות לשטח, במהלך הלחימה עצמה וגם לאחר התבססות הכוחות במרחבים חדשים.

את הדברים אומר מ' על בסיס ניסיונו המבצעי כמפקד גדוד 869 שפעל בגזרת לבנון. במהלך המלחמה פיקד על הגדוד בתקופת התמרונים מול חיזבאללה, והיה אחראי על פעילות מערך האיסוף בגזרה.

עבורו, הכניסה לתפקיד מפקד הבא"ח נושאת גם משמעות אישית מיוחדת. הוא מפקד הבא"ח הראשון שעבר בעצמו את הכשרתו הצבאית באותו בסיס שבו הוא מפקד כעת על דור הלוחמים הבא.

החזרה לבסיס כמפקדו, לאחר שנים של שירות מבצעי ופיקוד על לוחמים, מהווה עבורו סגירת מעגל כפולה: גם חזרה למקום שבו החל את דרכו המקצועית וגם האפשרות להכין את הדור הבא של לוחמי האיסוף למשימות שאותן ביצע בעצמו.

כעת, כשהוא מקבל את פני המתגייסים החדשים, מ' מבקש להעביר להם מסר על התכונות הנדרשות מלוחמי האיסוף הקרבי ועל האחריות שתוטל עליהם בהמשך שירותם. "כל לוחם ולוחמת איסוף צריכים לגלות נחישות, סקרנות וסבלנות. אני כל מאחל להם המון בהצלחה, ושיהיה להם גיוס קל והכשרה מאתגרת ומועילה. בהמשך יהיה להם צוות, גזרה, ואת המשימה החשובה ביותר - להגן על תושבי ויישובי הגבולות של המדינה".