ארצות הברית חושדת כי איראן עומדת מאחורי סדרת מתקפות סייבר נגד עשרות כלי שיט, ובהם מכליות המובילות נפט, גז בישול וחומרים כימיים ודליקים.

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", גורמים אמריקניים ואחרים המעורים בפרטים מעריכים כי ייתכן שכ-50 ספינות היו יעד למתקפות. בחלק מהמקרים נשלחו לכלי השיט גם איומים על פצצות, שהעלו חשש מפני פיצוצם.

הדיווח מתאר פעילות החורגת מגבולות המזרח התיכון, כאשר בין כלי השיט שהותקפו היו גם ספינות ששטו באזורי אירופה ואסיה. בשלב זה מדובר בחשדות שמייחסים גורמים אמריקניים לאיראן, ולא בקביעה רשמית בדבר זהות האחראים לכלל המתקפות.

על פי העיתון, חלק מהגורמים ששוחחו עמו ציינו כי הרשויות האמריקניות בוחנות גם את האפשרות שרוסיה מעורבת בפעולות.

לצד מתקפות הסייבר, כמה מכלי השיט קיבלו הודעות אזהרה שכללו איומים על הימצאות פצצות ועל האפשרות שיפוצצו אותם. האיומים הצטרפו לדיווחים על פגיעה במערכות המחשוב של הספינות, ועוררו תגובה מצד הרשויות בארצות הברית.

בשבועות האחרונים שלח משמר החופים האמריקני צוותי אבטחת סייבר לארבע ספינות לפחות, לאחר שהתקבלו איומים נגדן בעת שהתקרבו לגבולות ארצות הברית. לפי גורמים רשמיים, אנשי הצוותים פעלו לצמצום האיומים עוד לפני הגעת כלי השיט לנמלים אמריקניים.

המתקפות זכו גם להתייחסות בזירה המקוונת. על פי הדיווח, פרסומים ראשונים על חלק מהאירועים הופיעו באתרים ובערוצי טלגרם איראניים ורוסיים, שקשרו בינם לבין העימות המתמשך בין ארצות הברית לאיראן.

באותם פרסומים הוצגו המתקפות בהקשר של יחסי האנרגיה הבינלאומיים, תוך ניסיון להציג את ארצות הברית כשותפה שאינה אמינה בתחום. עם זאת, עצם פרסום הדברים בערוצים אלה אינו מאשר את זהות הגורמים שביצעו את המתקפות.

על פי הגורמים ששוחחו עם ה"וול סטריט ג'ורנל", החשדות נוגעים לעשרות כלי שיט הנושאים מטענים מסוגים שונים, ובהם נפט, גז בישול, חומרים כימיים וחומרים דליקים נוספים. לצד האירועים שהצריכו התערבות של משמר החופים האמריקני, דווח על ספינות אחרות שהותקפו בעת שהפליגו באזורים שונים באירופה ובאסיה.