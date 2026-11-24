ארצות הברית מציעה פרס של עד 15 מיליון דולר למי שיספק מידע שיסייע לחשוף ולשבש את רשתות המימון החשאיות של משמרות המהפכה האיראניים ושלוחותיהם.

מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה (שלישי) פנייה פומבית לקבלת מידע על מערך "בנקאות הצללים" של איראן, שלטענת הממשל משמש להעברת כספים ולמימון פעילות טרור.

המהלך מגיע במקביל להטלת סנקציות חדשות על 30 אישים וגופים המעורבים, לפי הרשויות האמריקניות, בהפעלת מנגנונים פיננסיים המאפשרים לטהראן לעקוף את ההגבלות הבינלאומיות.

הפנייה לציבור פורסמה במסגרת התוכנית האמריקנית "פרסים למען הצדק", המציעה תגמולים כספיים תמורת מידע מודיעיני. בהודעה שפורסמה ברשת X פירטה מחלקת המדינה את סוגי המידע המבוקשים, ובהם פרטים על ארנקי מטבעות דיגיטליים, חברות קש ואנשי קשר המחזיקים או מעבירים כספים עבור משמרות המהפכה.

בממשל האמריקני מבקשים להגיע לאנשים המכירים את פעילות הרשתות מבפנים ויכולים לספק מידע שיאפשר לפגוע במנגנוני המימון שלהן. לצורך כך הוצעו דרכי התקשרות מאובטחות באמצעות אפליקציית סיגנל ורשת Tor. לצד הפרס הכספי, נמסר כי מוסרי מידע עשויים להיות זכאים גם לסיוע בהעתקת מקום מגוריהם.

היוזמה של מחלקת המדינה מצטרפת לצעדים שעליהם הכריז אמש משרד האוצר האמריקני נגד גורמים שלטענתו מסייעים לתפעול המערכת הפיננסית החשאית של איראן.

במסגרת הצעדים הוטלו סנקציות על 30 אישים וגופים, ובהם חלפני כספים, חברות קש ובכירים המעורבים בהעברת כספים מחוץ למערכת הבנקאית הרגילה.

הסנקציות הן חלק ממבצע "נידוי כלכלי", שהחל באוגוסט האחרון במטרה לצמצם את מקורות ההכנסה של המשטר האיראני ולפגוע ביכולתו להמשיך ולנהל פעילות כלכלית באמצעות רשתות העוקפות את ההגבלות שהוטלו עליו.

לפי נתוני משרד האוצר האמריקני, מערך בנקאות הצללים פועל בפיקוח הבנק המרכזי בטהראן ונשען על אלפי חברות קש, רבות מהן בהונג קונג ובדובאי, לצד בתי חלפנות הקשורים לבנקים.

לטענת הרשויות האמריקניות, הרשת מאפשרת לאיראן להזרים מיליארדי דולרים למערכת הפיננסית העולמית, להשיג מטבע חוץ ולנהל עסקאות סחר בינלאומיות למרות הסנקציות.

ברשימת הגורמים שעליהם הוטלו העיצומים החדשים נכללות חברות הפועלות באיחוד האמירויות, בהונג קונג ובטורקיה. לפי משרד האוצר, חלק מהחברות סייעו בהעברת תשלומים עבור תעשיות הנפט, הפטרוכימיה והנחושת של איראן, ואחרות העניקו שירותים גם לגופים בצבא האיראני.

בין הגופים שנכללו בסנקציות נמצא גם המרכז האיראני להמרת מטבע וזהב. על פי הערכות הממשל האמריקני, המרכז משמש מתווך בעסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים מדי שנה, בין יצואנים המחזיקים במטבע חוץ לבין יבואנים הזקוקים לו לצורך פעילותם.