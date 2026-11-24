שר האנרגיה אלי כהן התייחס היום (שלישי) לאפשרות שישראל תתקוף באיראן גם ללא השתתפות אמריקנית, והדגיש כי בעבר ביצעה ישראל פעולות צבאיות במזרח התיכון למרות בקשות מצד ארצות הברית להימנע מהן.

"היו מקרים שראש הממשלה יצא מדיון בקבינט והתבקש שלא לעשות פעולה כזאת או אחרת אחרי שהייתה תקיפה לכיוון ישראל מאיראן ומלבנון, ואמרנו בנחישות: 'כל פגיעה בריבונות של מדינת ישראל תיענה - ופעלנו'", אמר.

בריאיון לכאן רשת ב' הבהיר כהן כי ישראל עמדה על זכותה להגיב למתקפות נגדה, גם כאשר עמדת האמריקנים הייתה שונה.

דבריו של השר נאמרו על רקע הדיווחים שלפיהם ישראל עשויה לפעול לבדה נגד איראן אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט שלא להצטרף לתקיפה.

שר האנרגיה קשר בין ההחלטות שהתקבלו באותם מקרים לבין מצבה הביטחוני של ישראל כיום, וטען כי הפעולות שבוצעו תרמו לכושר ההרתעה שלה מול איראן. "לראיה, אנחנו רואים שאיראן פועלת במהלך החודשים והשבועות האחרונים מול מרבית המדינות באזור ונמנעת מלפעול מול מדינת ישראל".