יו"ר מפלגת רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, אומר הבוקר (שלישי) כי המאמצים להקמת הממשלה החדשה מתמקדים באפשרות לשיתוף פעולה בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות.

בריאיון לרדיו א-שמס הציג עבאס מתווה שלפיו יהדות התורה ורע"מ יהיו שותפות בממשלה, שתזכה לרשת ביטחון מצד הרשימה המשותפת.

"המיקוד כרגע הוא בממשלה שיהיו בה שותפים החרדים והערבים", הצהיר יו"ר רע"מ בריאיון.

בהמשך, התייחס לקצב התקדמות המשא ומתן והבהיר כי אף שמתקיימים מגעים בכיוון זה, טרם הושגו ההסכמות הדרושות להקמת הממשלה. "אנחנו מתקדמים בזחילה לעבר מטרותינו", אמר.

עם זאת, עבאס לא פסל אפשרויות נוספות שמפלגתו תהיה חלק מהקואליציה שתוקם, אך הדגיש שידרוש שתהיה לרע"מ השפעה על המדיניות העתידית.