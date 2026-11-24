יש רגעים שבהם הכעס כמעט משתלט על המילים. אחרי רצח, פיגוע, מארב או חדירה ליישוב, אי אפשר לצפות מאדם להישאר אדיש.

הוא רוצה להגן על משפחתו. הוא רואה את המדינה מתקשה להעניק ביטחון, ושואל את עצמו עד מתי יידרשו תושבי יהודה ושומרון לחיות תחת איום.

אני מבין את הכעס הזה. אני מבין גם את מי שגדלו במקום שבו כל נסיעה יכולה להפוך לסכנה, ושומעים שוב ושוב על ישראלים שנרצחו רק מפני שהם יהודים. אין בי רצון להטיף להם מרחוק או למחוק את הכאב שממנו הם באים.

אבל הבנה אינה הסכמה. והכאב, גדול ככל שיהיה, אינו יכול להפוך לפגיעה בחפים מפשע.

הטרור הפלסטיני הוא אויב של ממש. הוא רוצח, חוטף ומנסה להטיל אימה על אזרחים. צריך לרדוף אחר מבצעיו, לפגוע בתשתיות הטרור, למנוע נשק ולחזק את ההגנה על היישובים. מי שמבקש להציג את המאבק הזה כאילו הוא עניין של ניסוח בלבד אינו מבין את האיום, או אינו רוצה להכיר בו.

אבל דווקא משום שהאיום אמיתי, אסור לנו לטשטש את ההבדל בין מי שמשתתף בטרור לבין מי שאינו מעורב בו. אם נאמר שאין פלסטיני חף מפשע, נשליך בעצמנו את המצפן שעל פיו אנחנו דורשים מצה"ל לפעול. זו אינה רק שאלה של מוסר. זו שאלה של ביטחון ושל יכולת להבחין באויב.

מי שפוגע באדם משום שהוא פלסטיני, שורף רכוש של משפחה או מטיל אימה על כפר שלם, אינו פוגע רק בקורבן שמולו. הוא מעניק לארגוני הטרור את התמונה שהם מבקשים להפיץ: שישראל אינה נלחמת במחבלים אלא באוכלוסייה שלמה. התמונה הזאת מסייעת להם לגייס, להסית ולהציג את האלימות שלהם כתגובה. היא גם מקשה על פלסטינים שמתנגדים לטרור לבחור בשיתוף פעולה עם ישראל, ומקשה על ישראל לשכנע את העולם שהמלחמה שלה מכוונת נגד מחבלים ולא נגד אזרחים.

כך נוצרת מלכודת: הטרור מבקש לגרור אותנו אל מאבק בלי הבחנות, שבו כל אדם בצד השני נעשה אויב. אם נאמץ את הכלל הזה, נשרת את מטרתו. הוא רוצה שנאבד את היתרון המוסרי, המדיני והמעשי שיש למדינה שמסוגלת להגדיר מי האויב ולפעול נגדו בנחישות.

הפורעים היהודים גם מעמיסים על צה"ל ועל המשטרה משימה שאסור שתבוא על חשבון ההגנה על אזרחי ישראל. במקום שכוחות הביטחון ירכזו את מאמציהם בסיכול פיגועים ובהגנה על היישובים, הם נדרשים לעיתים להפריד בין אוכלוסיות ולמנוע עימותים שהאלימות היהודית הציתה. זה בזבוז של כוח ביטחוני בזמן מלחמה, וזה מסכן חיילים ואזרחים.

וההתיישבות משלמת מחיר משלה. היא נשענת על טענה עמוקה: היהודים זכאים לחיות בארץ הזאת, לבנות בה חיים ולהגן על ביתם. זו טענה של זכות, של היסטוריה ושל אחריות. אבל כשהגנת ההתיישבות נראית כהתקפה על מי שאינו משתתף בטרור, יריביה מקבלים תמונות וטיעונים שמחלישים אותה. תושבי ההתיישבות אינם אשמים במעשי הפורעים. להפך: רבים מהם חיים את המציאות הביטחונית הקשה מדי יום. אבל הפורעים מסכנים אותם כשהם הופכים את כלל המתיישבים לחשודים בעיני הציבור ומקשים על המדינה להגן עליהם.

וכאן נכנסת גם משמעותה של השבת. מי שנוסע בשבת כדי להצית, לתקוף או להפחיד אינו רק עובר על איסור דתי. הוא מחלל את הרעיון שאותו הוא מתיימר לייצג. השבת אמורה להזכיר לנו שיש גבולות לכוח, ושיש ערך לחיי אדם גם כשהאדם אינו שייך למחנה שלנו. כשמחללים אותה כדי לפגוע, לא מגינים על היהדות ולא על הארץ.

יש דרך לדבר עם צעירים שכועסים. אפשר להקשיב להם, להבין את הפחד והעלבון, ולדרוש מן המדינה ביטחון נחוש יותר. אפשר לדרוש מצה"ל לפעול מהר, מן המשטרה לאכוף את החוק, ומן הממשלה שלא להשאיר יישובים חשופים. אבל אסור להפוך את ההבנה לפטור מאחריות. מי שמצית או תוקף צריך להיחקר ולהיענש. אכיפה שוויונית אינה התנכלות להתיישבות. היא ההגנה עליה מפני מי שמבקשים להשתמש בשמה.

ז'בוטינסקאי אמיתי אינו נמדד רק בנכונותו לעמוד מול אויב. הוא נמדד גם במשמעת העצמית שלו, בכבודו לאדם וביכולת להחזיק בכוח בלי להפוך את הכוח להפקרות. בית"ר לא נועדה להיות רישיון לנקמה. ההדר אינו רכות מול הטרור. הוא היכולת להיות תקיפים בלי לאבד את צלם האדם ואת האחריות הלאומית.

אני מבקש מהציבור לשאול שאלה אחת: האם מעשה שמרחיק את ישראל מביטחון, מקשה על צה"ל, מחזק את תעמולת האויב ומסכן את ההתיישבות באמת מגן על הארץ?

התשובה שלי חד משמעית. הטרור הפלסטיני חייב להיעקר בלי רחמים כלפי מבצעיו. את הפורעים היהודים צריך לעצור ולהעמיד לדין, ובו בזמן להושיט יד למי שאפשר להחזיר אל דרך של אחריות. אין סתירה בין רגישות לאנשים לבין אפס סובלנות לאלימות.

ההתיישבות ראויה להגנה. דווקא משום כך אסור לתת לאיש להסתתר מאחוריה בזמן שהוא פוגע באינטרסים שלה.

הכותב הינו יועץ אסטרטגי מומחה לניהול משברים