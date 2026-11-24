מהומה נרשמה ביום ראשון בערב סמוך לגלזגו שבסקוטלנד, כאשר קבוצת מפגינים פרו-פלסטינים התאספה מחוץ לבית הכנסת גיפנוק בזמן שבתוכו נערך כנס לעלייה לישראל של ארגון "שיבת ציון".

שוטרים הוזעקו לזירה ברחוב פנוויק סביב השעה 18:15, בעקבות דיווחים על ההתקהלות, שבמהלכה הונפו דגלי פלסטין ושלטים נגד הציונות ונשמעו קריאות קיצוניות.

לפי דיווח האתר הבריטי "ג'ואיש ניוז", המפגינים נשאו שלטים שעליהם נכתב בין היתר כי "ציונות היא גזענות", וקראו קריאות ובהן "התנגדות מוצדקת תחת כיבוש", "יש רק פתרון אחד: מהפכת אינתיפאדה" ו"מהנהר עד הים".

משטרת סקוטלנד מסרה כי השוטרים שוחחו עם המשתתפים במחאה שהתפזרו בהמשך מבלי שנרשמו מעצרים, וציינה כי תגביר את הסיורים באזור.

סמנכ"ל מבצעי העלייה ב"שיבת ציון", שרגא אוורס, תיאר כי המחאה החלה עם כ-30 מפגינים שאליהם הצטרפו נוספים בהמשך, וכי הם חסמו או התמקמו בשתי הכניסות לבניין.

לדבריו, המטרה הייתה להרתיע ולהפחיד את הבאים, והדבר אכן מנע מחלק מהמוזמנים להגיע למקום. אוורס הפנה אצבע מאשימה גם לעיתון הסקוטי "דה נשיונל" שלטענתו חשף מראש את מיקומו של בית הכנסת ובכך תרם לליבוי ההפגנה, אך הבהיר שהכנס עצמו נערך כסדרו וזכה להיענות טובה מצד המשתתפים שהגיעו.

האירוע הצית ביקורת נוקבת מצד בני הקהילה היהודית בסקוטלנד. הסופר יליד גלזגו, בן מ. פרימן, שגדל בבית הכנסת הזה, כתב ברשת X כי המראה של מפגינים מחוץ לבית הכנסת גיפנוק וניוטון מירנס - בלב האזור היהודי שבו צמח - מעורר בחילה.

הסופרת היהודייה-סקוטית טרייסי רוזנברג, שנתקלה לאחרונה בביטול אירוע שלה בחנות ספרים בעקבות תלונות על עמדותיה הציוניות, הצטרפה לביקורת ותקפה את תנועת "לשחרר את פלסטין".

לדבריה, למרות הטענות להבחנה בין אנטי-ציונות לאנטישמיות, המפגינים בחרו להגיע לבית כנסת בלב שכונה יהודית, והוסיפה כי האווירה המפחידה שנוצרת בסקוטלנד דוחפת יהודים רבים יותר לחשוב שדווקא עלייה לישראל היא הפתרון הבטוח ביותר עבורם.

לצד הזעם על ההפגנה, המחאה מתרחשת על רקע ויכוח ציבורי בבריטניה סביב פעילות הקשורה להתנחלויות, בזמן שממשלת בריטניה מקדמת סנקציות נגד גורמים התומכים בהן.

בפרסומים של אתר התחקירים "דיקלסיפייד UK" נטען כי "שיבת ציון" סיפקה בעבר מידע על מקומות עבודה ביישובים כמו מעלה אדומים וביתר עילית וכללה יישובים מעבר לקו הירוק בחישובי עלויות מעבר.

אוורס דחה את הטענות הללו בתוקף והדגיש כי הארגון אינו מקדם מגורים או תעסוקה ביהודה ושומרון בכנסים שהוא עורך בבריטניה.