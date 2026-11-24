היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט, ששימש בעבר יועצם של ראשי הממשלה בנימין נתניהו ונפתלי בנט, מעריך כי נתניהו מעדיף להוביל את המערכת הפוליטית לבחירות נוספות, במקום להסכים להקמת ממשלת אחדות שבה גדי איזנקוט יכהן ראשון כראש הממשלה.

בריאיון ל-103fm טען קלוגהפט כי נתניהו מבקש לנצל את המחלוקות בתוך גוש השינוי ואת הבטחות הבחירות של ראשיו, בעוד שהמהלכים שמקדמות מפלגות הגוש בכנסת עלולים דווקא להקשות עליהן להרכיב ממשלה.

"בחירות זו האופציה המועדפת מבחינתו. את הסיבות אנחנו מבינים: לעשות תיקון ל'תקלה', מבחינתו, שקרתה ולהשתמש בהפרות הבטחות שנחשפו. בחירות זו האופציה הכי טובה מבחינתו במצב הקיים. יותר גרוע כבר לא יהיה לו".

לצד האפשרות של בחירות, קלוגהפט סבור כי נתניהו עשוי להסכים לממשלת אחדות, אך רק בתנאי שיישאר בתפקיד ראש הממשלה במהלך תקופת הרוטציה הראשונה. לדבריו, אין בשלב זה סימן לכך שנתניהו מוכן לקבל מתווה שבו איזנקוט יכהן ראשון.

קלוגהפט קשר בין האפשרויות הפוליטיות הללו לבין הקמפיין שמנהל נתניהו סביב האפשרות להקמת ממשלה בהשתתפות מפלגות ערביות או בתמיכתן. להערכתו, ההתמקדות בנושא נועדה להציב בפני גוש השינוי את הסתירות שבין ההצהרות שנשמעו לפני הבחירות לבין האפשרויות הנבחנות כעת במסגרת המגעים הקואליציוניים.

במקביל מתח היועץ האסטרטגי ביקורת על התנהלות מפלגות גוש איזנקוט מאז הבחירות. לדבריו, המהלכים שהן מקדמות בכנסת, ובהם השתלטות על ועדות וביטול חוקים, אמנם מתקבלים בחיוב בקרב תומכיהן, אך אינם בהכרח מקרבים אותן להקמת ממשלה. קלוגהפט כינה את ההתנהלות הזאת "בולמוס של גוש השינוי", וטען כי ההתלהבות מההישגים הפרלמנטריים עלולה לפעול נגד הגוש עצמו.

"אנחנו כבר שבועיים כובשים את הכנסת, כובשים ועדות, מבטלים חוקים, הנה עוד יו"ר ועדה, ועוד ועדה לביטול זה וזה", תיאר את האווירה בגוש. הוא התייחס גם להתנהלותו של ח"כ אחמד טיבי במליאה, והבהיר כי בעיניו מדובר בדרך פעולה שגויה.

לדבריו, למעט ההחלטה להשתלט על תפקיד יו"ר הכנסת, יתר המהלכים אינם מסייעים לקידום המשא ומתן הקואליציוני. "חוץ מההחלטה לקחת את יו"ר הכנסת, כל קמפיין ההשתלטות הוא טוב לבייס, עושה נעים בגב. הוא לא מקדם שום דבר ומגביר את הלחץ על הח"כים המתנדנדים בגוש השינוי ויש הרבה כאלה שלא רוצים ללכת עם המפלגות הערביות או עם החרדיות. לדעתי הדבר הזה מאוד בעייתי".