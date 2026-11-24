חבר הפרלמנט הבכיר מטעם מפלגת השלטון של צ'כיה, מירוסלב יאנולינק, הגיע לסיור מיוחד ותצפית אסטרטגית בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן.

לאחר התצפית שקיימו יחד ב"מרפסת של המדינה" לעבר תל אביב ומישור החוף, פרסמו השניים סרטון תמיכה ביו"ש בו הדגיש חבר הפרלמנט את חשיבות ההתיישבות היהודית לא רק עבור ישראל, אלא כחזית המגנה על העולם המערבי כולו.

חבר הפרלמנט יאנולינק אמר: "אני מבקר לעיתים קרובות בישראל, אך זו הפעם הראשונה שלי בשומרון. נקודת התצפית הזו מדהימה. אפשר לראות מכאן את תל אביב, את חיפה ואת נמל התעופה בן גוריון. זהו אזור בעל חשיבות עליונה, שכן מי שנמצא מאחורינו יכול לראות את כל זה, ואז את אירופה. לכן חשוב כל כך, לא רק לישראלים אלא גם לאירופה, להישאר כאן".

הוא הדגיש את המורכבות של החיים ביהודה ושומרון והבהיר את עמדתו: "לא פשוט לחיות כאן עם הפלסטינים, אבל עלינו לעשות הכל כדי לחיות בשלום ובשקט. יהודה ושומרון הם הקרקע ההיסטורית של מדינת ישראל. אנו צריכים להיות חזקים, ואנו נישאר איתכם".

ראש המועצה האזורית שומרון הודה לחבר הפרלמנט על תמיכתו החד-משמעית. "אני מודה לך בשם אזרחי ישראל ותושבי השומרון על הגעתך לכאן, ועל היותך לוחם אמת למען העתיד של העולם החופשי כולו. מנקודת תצפית זו קל להבין כי יהודה ושומרון מהווים את חגורת הביטחון, לא רק עבור תל אביב וישראל, אלא גם עבור אירופה והתרבות המערבית כולה. זהו קו ההגנה הקדמי שלנו, ואנו ננצח יחד".

לפני כשבועיים נפגש ראש המועצה בפראג, בירת צ'כיה, עם שר הספורט בוריס שטסטני, עם סגן יו"ר הסנאט ירי אוברפלזר ועם חברי הפרלמנט מילוסלב יאנוליק ודניס דוסנסקי. כמו כן קיים פגישה מקיפה וארוכה עם אנדרי קנוטק, יו"ר סיעת מפלגת השלטון של צ'כיה בפרלמנט האירופי, כחלק ממהלך לגיוס תמיכה באירופה נגד הסנקציות על יהודה ושומרון.

בתום הפגישה פירסם קנוטק סירטון תמיכה רשמי בו הביע תמיכה בריבונות ביו"ש: "אתם קו החזית של ישראל ומדינת ישראל היא קו החזית הראשון שמגן על אירופה ולכן אירופה צריכה לתמוך ולחזק את יהודה ושומרון. הריבונות באזור שלכם חשובה ביותר, לא רק עבורכם, אלא גם עבור אירופה כולה והעולם המערבי".

הפגישות התקיימו בהמשך לפגישות שקיים ראש מועצת שומרון עם ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה וסגנו יירניה ורטובץ, שהביע תמיכה בריבונות בשומרון.