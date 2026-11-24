אותו רחוב, אותו אורח חיים, אבל פער של 2,492 שקלים בחודש - או כ-30 אלף שקלים בשנה - שמפריד בין אישה חסידית לבין השכנה הליטאית שלה.

נתונים חדשים שמציג המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית חושפים תמונה מורכבת על שוק העבודה: נשים חסידיות אמנם יוצאות לעבוד בשיעור גבוה, אך נשארות הרחק מאחור בגובה השכר ובאופק הקידום.

בשיחה עם איש התקשורת דודי בן חמו, ניתח הכלכלן הראשי וסמנכ"ל המחקר במכון, ד"ר איתן רגב, את ממצאי הדוח המבוסס על נתונים מנהליים של רשות המסים, מרשם האוכלוסין ומשרד החינוך.

לדבריו, שיעור התעסוקה של נשים חסידיות כמעט הוכפל בתוך פחות משני עשורים - מזינוק של 39% בשנת 2005 ל-76% בשנת 2023, לעומת 83% בקרב נשים ליטאיות - אך השכר לא הדביק את הקצב.

הסיבה המרכזית לפער נעוצה בשילוב בין השכלה, גיל כניסה לעבודה ורציפות תעסוקתית. בעוד ששיעור בעלות התואר האקדמי עומד על 15.7% בקרב נשים ליטאיות לעומת 6.4% בלבד אצל נשים חסידיות, חסידיות רבות נכנסות לשוק העבודה בגיל צעיר יחסית לעבודות עם שכר התחלתי נמוך, ובמקביל מתחתנות ומביאות ילדים בגיל מוקדם.

השיא התעסוקתי שלהן נרשם בגילי 25-29, ומכאן מתחילה ירידה הדרגתית: הפסקות סביב לידות ללא מסלול חזרה מוסדר פוגעות בצבירת הוותק והניסיון. "הן לא מפסיקות לעבוד, הן מפסיקות להתקדם", מדגיש רגב.

לדבריו, הפער אינו נובע מבחירה לעבוד פחות, שכן במנהל הציבורי - שבו מסלולי השכר והקידום שקופים - מרוויחות נשים חסידיות כמעט כמו חרדיות אחרות: 116,330 שקלים בשנה לעומת 116,773 שקלים.

לעומת זאת, בענפים שבהם הן מרוכזות בשיעורים גבוהים התמונה שונה: 36% מהן עובדות בחינוך ושם הן מרוויחות 16% פחות מחרדיות אחרות באותו ענף, בעוד שבהייטק - שבו עובדות רק 3% מהן - קיים פער של 24%. גם למיקום הגיאוגרפי יש משקל רב, כאשר השכר הממוצע של אישה חרדית עומד על 7,472 שקלים בחודש בערד לעומת 13,493 שקלים בפתח תקווה.

במכון מבהירים שהיעד להשוואה הוא השכנה הליטאית שכבר מוכיחה שניתן להשתכר גבוה יותר בתוך אורח חיים חרדי, וכי הפתרון טמון בתיקון שוק העבודה ולא בשינוי אורח החיים המשפחתי.

בין הצעדים שמציע ד"ר רגב: מעבר של המדינה לתשלום לתוכניות לפי תוצאה - גובה השכר וההתמדה אחרי 12, 24 ו-36 חודשים ולא לפי מספר המשתתפות; מדידת מסלולי ההכשרה בסמינרים לפי השכר שהבוגרות מקבלות בפועל; בניית מסלול חזרה לאחר לידה הכולל שמירת קשר עם המעסיק, רענון מיומנויות והרחבת משרה הדרגתית; ומתן מענק למעסיק רק בהעסקה ישירה עם מסלול קידום, ולא דרך קבלנים.

המהלך הזה, טוען רגב, אינו דורש תקציבים מנופחים אלא להפך: הפסקת מימון השמה בשכר נמוך ותגמול על תוצאות יגדילו את השכר של עשרות אלפי נשים שכבר עובדות, ויחזירו את ההשקעה לקופת המדינה דרך מס הכנסה.