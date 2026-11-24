עימות במפלגות הערביות סביב האפשרות להשתלב בממשלה עתידית: חבר הכנסת אחמד טיבי תקף הבוקר (שלישי) את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, לאחר שהאחרון קרא לחברי הכנסת הערבים למתן את התבטאויותיהם ולהימנע מטעויות שעלולות להקשות על הקמת ממשלה בראשות גוש השינוי.

טיבי דחה את הביקורת והפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי חבר כנסת ממפלגתו של עבאס.

בריאיון לרדיו א־נאס אמר טיבי: "אני מציע לח"כ מנסור עבאס שלא להטיף מוסר לרשימה המשותפת. זה לא תפקידו". לדבריו, בניגוד לביקורת שמשמיע כעת עבאס, חברי המשותפת יצאו בעבר להגנתו ולהגנת מפלגתו כאשר אלה ספגו ביקורת.

טיבי הזכיר בהקשר זה את התבטאותו של חבר הכנסת יאסר חוג'ייראת מרע"ם בנוגע לחמאס. "מה שעורר יותר מכל את ההסתה נגד הערבים לאחרונה הייתה האמירה של יאסר חוג'ייראת על חמאס כארגון צדקה, אבל אנחנו הגנו עליו ולא מתחנו עליו ביקורת", אמר.

חילופי הדברים מגיעים בעקבות הביקורת שמתח אתמול עבאס על התבטאויותיהם של חברי הכנסת הערבים, על רקע הביקור בירדן והמפגש עם תומכי חמאס. יו"ר רע"ם קרא לגלות איפוק ולהתנהל בזהירות לנוכח האפשרות להקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. "יש התבטאויות של חברי הכנסת הערבים שהייתי מעדיף שלא ייאמרו בעת הזו. עלינו לנהל את הדברים בתבונה ובאיפוק ולהימנע מטעויות נוספות ומשיקולים מוטעים", אמר עבאס.

אלא שטיבי דחה גם את ההיגיון הפוליטי שמאחורי דבריו של יו"ר רע"ם. לטענתו, השיקול שיכריע אם מפלגות גוש השינוי יסתמכו על המפלגות הערביות אינו התבטאות כזו או אחרת, אלא הצורך שלהן להשיג רוב להקמת ממשלה.

"מי שחושב שמחנה השינוי יסרב להקים ממשלה איתנו בגלל אמירה כזו או אחרת הוא נאיבי מבחינה פוליטית", אמר טיבי. "אם יסתמכו על הערבים לצורך הקמת ממשלה, זה יהיה רק משום שהם זקוקים לנו נואשות".