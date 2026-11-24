בשעה 3 לפנות בוקר התעורר עו"ד דניאל גורדון בביתו בשיקגו, מבלי שהבין מדוע. אשתו הופתעה מהיקיצה החריגה, והוא עצמו חש מועקה שלא הצליח להסביר.

באותה שעה, לפי המידע שנמסר לו בהמשך, נפל בקרב בצפון רצועת עזה לוחם צה"ל איתן דב רוזנצוויג הי"ד, שעל שלומו התפלל גורדון מדי יום, אף שמעולם לא פגש אותו.

הקשר בין השניים החל במסגרת יוזמה של הקרן למורשת הכותל המערבי, שבמסגרתה קיבלו יהודים ברחבי העולם שמות של חיילי צה"ל כדי להתפלל לשלומם ולהקדיש לזכותם מעשים טובים. גורדון קיבל את השם "איתן דב בן חגית אסתר", ומאותו רגע הפך הלוחם האלמוני לחלק משגרת יומו. הוא אמר פרקי תהילים לשלומו, למד תורה לזכותו והקפיד לברך את ברכת "אשר יצר" בכוונה מיוחדת להגנתו.

בבוקר ח' בכסלו תשפ"ד הגיע גורדון לבית הכנסת "קהל זידיטשויב-חודרוב" בשיקגו. בעוד המתפללים סביבו שוחחו בהתרגשות על הדיווחים בדבר התקדמות עסקת החטופים הראשונה, הוא התקשה להשתחרר מתחושת הכובד שליוותה אותו מאז שהתעורר. לאחר התפילה נשאר בבית הכנסת ואמר תהילים לזכותו של איתן.

כעבור זמן קצר, כשהגיע למשרדו וניגש למחשב, נתקל בבשורה הקשה: איתן דב רוזנצוויג הי"ד נפל בקרב בג'אבליה. כשבדק את פרטי האירוע, גילה כי שעת הנפילה שדווחה הייתה 11:00 בבוקר בישראל - 3:00 לפנות בוקר בשיקגו, בדיוק השעה שבה התעורר.

עבור גורדון, צירוף הזמנים היה מטלטל. החייל שאת שמו נשא בתפילותיו מדי יום כבר לא היה אלמוני. כעת היו לו פנים, משפחה וסיפור חיים שנגדע.

הסיפור, שהובא בידי העיתונאי ישראל הרשקוביץ בעיתון "משפחה", קיבל המשך מרגש שלוש שנים לאחר הנפילה, כאשר גורדון נפגש עם אביו של הלוחם, עוזי רוזנצוויג מאלון שבות.

במפגש חזר האב אל הבוקר שבו הגיעו חיילים לבית המשפחה ובישרו על נפילת בנו. איתן, בן 21 בנופלו, למד בישיבות ההסדר בירוחם ובגוש עציון. לאחר שסיים את שירותו הסדיר, הוקפץ ללחימה עם פרוץ המלחמה.

בבוקר נפילתו יצא עם חבריו למשימה בפרדס בג'אבליה, שבו אותרו טילי גראד שהוכנו לשיגור. במהלך חילופי אש נפגע איתן ונהרג במקום. סגן מפקד הפלוגה נפצע באותו אירוע, ובהמשך החלים.

ימים לאחר הנפילה הגיעו חבריו של איתן לבית המשפחה והביאו עמם דפים שנמצאו בווסט שלבש. הדפים, שהיו מוכתמים בדמו, כללו את פרק ל"ב בספר התניא, שהודפס בעזה בידי אנשי חב"ד. איתן נשא אותם סמוך לליבו.

אבל איתן לא היה רק לוחם. בשיחה עם גורדון פרש אביו אלבום תמונות וסיפורים שחשפו צעיר סקרן, יצירתי ומעמיק, בעל עולם רוחני עשיר ואהבה גדולה לאנשים.

כבר בילדותו בלט בחיוכו ובכישרונותיו. הוא עסק בכתיבת סת"ם, למד ויצר, ובימי הקורונה הקדיש זמן רב לעבודה אמנותית יוצאת דופן: "מגילת הגורל היהודי - קומא, מי עפצים וקנקנתום". היצירה, שאורכה 3.6 מטרים, צוירה בקולמוס ובדיו בשחור־לבן ומוצגת במוזיאון ישראל.

מוטיבים מתוך יצירתו שולבו גם בארון הקודש במבוא חורון וב"חוות איתן" שליד חברון. עבור בני משפחתו, היצירות הללו הן עדות נוספת לעולמו הפנימי של הבן שנפל.

האב סיפר כי עם פרוץ המלחמה דאג איתן לצייד לוחמים בגמרות "שוטנשטיין", מתוך רצון לחזק את לימוד התורה גם בימי הלחימה. לצד אהבתו ללימוד, הוא נודע ביכולתו להקשיב לאחרים וליצור קשר גם עם אנשים שהגיעו מעולמות שונים משלו.

כך, למשל, נרקמה חברות עמוקה בינו לבין לוחם מרקע חילוני ושמאלני ששירת לצידו. לאחר נפילתו של איתן הגיע החבר לנחם את המשפחה באלון שבות, אף שהוריו חששו תחילה מהביקור. ימים ספורים לאחר מכן נפל גם אותו חבר.

במהלך השיחה חזר עוזי רוזנצוויג גם לשני אירועים קודמים שבהם ניצלו חייו של בנו. באסון מירון שהה איתן במקום, אך הצליח לצאת מן האזור שבו התרחש האסון. לדברי אביו, צעדים בודדים בלבד הפרידו בינו לבין הנספים.

במקרה אחר, במהלך שירותו הצבאי, נקלע למארב מחבלים בחווארה. כדורים חלפו סביבו, אך הוא לא נפגע. בדיעבד קיבלו האירועים הללו משמעות נוספת בעיני בני משפחתו.

בינתיים, מעבר לאוקיינוס, התמודד גורדון עם שאלות קשות. לאחר שנודע לו על נפילתו של איתן, הוא החל לתהות אם עשה די למענו. האם התפלל בכוונה מספקת? האם היה יכול להוסיף עוד לימוד תורה או מעשים טובים לזכותו?

ייסורי המצפון הללו ליוו אותו עד ששיתף בתחושותיו את ידידו הרב אליעזר סמבר, מנהל התלמוד תורה שגורדון משמש נשיאו. בהמשך הופנתה השאלה גם לראש הישיבה הרב שאול אלתר בירושלים.

תשובתו של הרב אלתר, שנשלחה בפקס, הייתה נחרצת: "חלילה וחס... אני מאמין שעוד ייווכח בתועלת תפילותיו ולימודו עבור הקדוש".

לימים נפגשו גורדון, עוזי רוזנצוויג והרב שאול אלתר בחדרו של ראש הישיבה. קודם לכן הצטלמו ליד המקום שבו נהג איתן לעמוד במהלך ה"טישים" ברחוב זיו בירושלים.

במהלך המפגש התברר עד כמה היה הקשר בין איתן לרב אלתר קרוב. לאחר נפילתו הגיע ראש הישיבה לנחם את משפחת רוזנצוויג באלון שבות. "אהבתי אותו", אמר אז בפשטות, ותיאר אותו כמי ש"היה זך וטהור".

בשיחה עם האב ועם גורדון הסביר הרב אלתר את תפיסתו בדבר הקשר הרוחני שבין נשמות ישראל, שאינו מוגבל לזמן או למקום. הוא דימה את החיבור בין הנשמות לקשר שבין אותיות התורה, והדגיש כי איתן נפל בעת שעסק במצווה - בהגנה על עם ישראל - לאחר שחייו היו שזורים בלימוד תורה ובעשיית טוב.

לקראת סיום המפגש סיפר עוזי רוזנצוויג על רצונה של המשפחה להוציא לאור ספר שירכז את יצירותיו של איתן ויאפשר לרבים להכיר את עולמו האמנותי והרוחני.

גורדון לא היסס. האיש שבמשך תקופה ארוכה התפלל לשלומו של חייל שמעולם לא פגש הציע לשאת בעלויות הוצאת הספר לאור.

כך נסגר מעגל שהחל בשם אחד שקיבל יהודי בשיקגו במסגרת יוזמת תפילה, נמשך בבשורה הקשה על נפילתו של לוחם בג'אבליה, והפך שלוש שנים לאחר מכן לשותפות בהנצחת חייו ויצירתו של איתן דב רוזנצוויג הי"ד.