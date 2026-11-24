תיעוד פשיטה על אתר הקידוח הפיראטי כוחות המנהל האזרחי וצה"ל פעלו אמש (שני) נגד קידוח מים פיראטי פלסטיני בשטח A בחברון, והחרימו ארבע משאיות ששימשו לפעילות הקידוח הבלתי חוקית. המבצע יצא לפועל בעקבות אינדיקציות מקדימות שהתקבלו על פעילות קידוח מים בלתי חוקית באזור, כחלק ממאמצי האכיפה המתמשכים נגד קידוחים פיראטיים ביהודה ושומרון. בפעילות השתתפו קציני מנהלת התיאום והקישור יהודה, אנשי יחידת הפיקוח במנהל האזרחי וכוחות צה"ל מחטיבת יהודה, שנכנסו למקום במטרה לאתר את הציוד ששימש לביצוע הקידוח. עם הגעת הכוחות לאתר אותרו שתי משאיות קידוח ושתי משאיות נוספות שנשאו גנרטורים. ארבע המשאיות הוחרמו במסגרת המבצע המשותף.

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