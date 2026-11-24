מתווה הגיוס הנבחן במסגרת המשא ומתן בין אנשיו של גדי איזנקוט לנציגי המפלגות החרדיות כולל ביטול של מכסות הגיוס ומתן אפשרות לכל מי שלומד תורה להמשיך בלימודיו ללא סנקציות, כך דיווח הפרשן הפוליטי עמית סגל.

לצד הפטור המוצע, המתווה כולל החמרה של מנגנוני הפיקוח על הישיבות, קריאה של הרבנים למי שאינו לומד להתגייס לצה"ל והרחבת מסלולי השירות המותאמים לחרדים.

על פי הדיווח, ההסדר הנבחן מבקש להחליף את מכסות הגיוס ואת היעדים הכמותיים במנגנון המבוסס על הבחנה בין תלמידי ישיבות הלומדים בפועל לבין מי שרשומים כלומדים אך אינם מקיימים לימודים סדירים.

במקביל, הרבנים צפויים לפרסם קריאה שלפיה צעירים חרדים שאינם לומדים תורה יתגייסו לצבא.

אחד המרכיבים המרכזיים במתווה הוא הידוק הפיקוח על הלימודים בישיבות, במטרה לוודא שהפטור ניתן למי שאכן לומדים ולא למי שרשומים כתלמידים באופן פיקטיבי. בין האפשרויות הנבחנות במסגרת זו נמצא גם שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים בישיבות, שנועדו לאפשר בדיקה של נוכחות התלמידים.

לצד מנגנוני הפטור והפיקוח, המתווה כולל גם הרחבה של המסלולים החרדיים בצה"ל. רכיב זה נועד לאפשר את גיוסם של מי שאינם לומדים תורה במסגרת מסלולי השירות המותאמים לציבור החרדי.

אלא שגם אם הצדדים יגיעו להסכמות פוליטיות, שאלת עמידתו של ההסדר במבחן המשפטי נותרת פתוחה. סימן השאלה המרכזי הוא האם בג"ץ יאשר חוק המעניק פטור נרחב ללומדי תורה ללא מכסות גיוס וללא יעדים מחייבים, לנוכח קביעותיו בעבר בסוגיה.

דמות מרכזית במגעים היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עו"ד רז נזרי, המשמש שליחו של איזנקוט למשא ומתן עם החרדים.

במפלגת ישר נמנעו מלאשר את פרטי המתווה שפורסמו, והבהירו כי המגעים להקמת הממשלה מתנהלים בכמה צירים וכי חלק מהמידע המתפרסם עליהם אינו מדויק. "בשל הרגישות הגבוהה וחרדת הקודש בה אנו פועלים להקמת ממשלה נימנע מלהתייחס לפרסומים ולספקולציות השונות. האחריות על אמינות המידע המפורסם מוטלת על המפרסמים בלבד".

ביהדות התורה התייחסו לפרסומים על התקדמות במשא ומתן ומסרו: "כל הפרסומים בימים האחרונים על מתווה מוסכם או על התקדמות במשא ומתן אינם משקפים את המציאות. לא התקבלה כל החלטה, וכל מהלך ייעשה אך ורק בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א".