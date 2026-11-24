קידוש השם | רה״י הרב חיים גנץ | דברים לזכרו של תלמידנו לירון שניר הי״ד

ראש ישיבת מעלה אליהו הרב חיים גנץ נשא דברים במעמד לזכרו של תלמידו לירון שניר הי"ד, שנפל במלחמה לפני שלוש שנים.

"היה בכל הווייתו תלמיד הישיבה", אמר הרב גנץ. "כשאומרים 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי', כנראה שהכוונה היא לא שכל ימיו של האדם הוא נמצא שם כל הזמן, אלא שהווייתו של האדם היא כל הזמן בבית השם, גם כשבגופו ובמעשיו הוא פועל מחוץ לבית השם".

הרב סיפר על הקפדתו המיוחדת של לירון על סדרי הלימוד בישיבה: "לירון, השם יקום דמו, היה מאלה שבאמת בית המדרש היה כל הווייתם. כשהיה כאן, כל דקה הייתה דקה. חברותא באחת ועשרים בצהריים, אחרי ארוחת הצהריים - אף פעם החברותא לא השיג אותו. התחלפו החברותות, אבל הוא באחת ועשרים על השעון כאן".

"ידע שכנראה הוא הולך לעתיד צבאי, וגם כשהיה בצבא, כל רגע פנוי - כאן. אבל מאחורי הרגעים האלה, איפה הוא היה מונח? היה מונח כולו בבית המדרש, גם כשידיו היו עסוקות במלחמה".

הרב הוסיף: "היה ברור שהוא חוזר אחרי הצבא לישיבה, והוא חזר לישיבה של מעלה, ברמה אחרת, ברמה גבוהה יותר, להשפיע על עם ישראל מישיבה של מעלה כאן אלינו, לישיבה של מטה".

"אנחנו כמובן כאן חסרים, ולנו נשאר חלל, אבל חלל רגשי. העולם מתמלא בשם השם בזכות הגבורה של מסירות הנפש. אנחנו כאן עם לירון, ולירון הוא חלק ממפעל אדיר של מסירות נפש של שנות המלחמה", הדגיש הרב.

לדבריו, "אנחנו אולי לא תמיד מרגישים את זה, כי יש עוד רעשי רקע שלא תמיד תואמים לזה, אבל המציאות התמלאה בעוצמה רבה של שם השם על ידי גבורת המסירות של חיילי צה"ל. ברוך השם, הרבה שקידשו את השם נמצאים איתנו, פצועים ובריאים, והעולם שלנו נתבשם מעוצמה רבה של שם השם שממלא אותו".

"אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שבזכות מסירות הנפש הזאת, עם ישראל יחזור למלא בחייו את שם השם, ששם השם ימלא את החיים של עם ישראל כציבור. ויש לנו הרבה מה לטהר ולמלא את החיים שלנו בשם השם", מוסיף הרב.

בסיום דבריו התייחס הרב גנץ להשפעתם של הנופלים על בית המדרש: "יש פה אנרגיות חדשות של חיים, חיים אלוקיים, ששם השם ממלא אותם. ואנחנו רוצים לקדש את השם בחיים, כי באמת דבר השם בא להחיות את העולם".

"אנחנו, בישיבה של מטה, רוצים למלא את העולם בשם השם. בזכות הקדושים האלה, בעזרת השם, עם ישראל יצמח ויפרח להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש", סיכם הרב.