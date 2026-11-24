בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורן של שתי חברות שמירה ושל מנהלן, והותיר על כנה את ההחלטה לשלול את רישיונותיהם בעקבות מעורבות החברות במנגנון לגביית דמי חסות מקבלנים.

בפסק הדין נקבע כי החברות שימשו כסות חשבונאית לפעילות עבריינית, וכי אדם המוכר לגורמי האכיפה בתחום הסחיטה ניהל אותן בפועל, אף שלא הוצג כמנהלן הרשמי.

לצד דחיית הערעור, קיצר בית המשפט משלוש שנים לשנתיים את התקופה שבה לא יוכלו המערערים להגיש בקשות חדשות לרישוי.

ההחלטה נוגעת לחברות "אמונים אבטחה ושירותים 2004 בע"מ" ו"א. אומנים בבטחון בע"מ", וליעקב לוי, הרשום כבעליהן וכמנהלן. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשרד המשפטים החליטה לבטל את רישיונות החברות כתאגידי שמירה ואת רישיונו האישי של לוי כמארגן שמירה, לאחר שבחנה מידע מודיעיני וראיות מנהליות שהצביעו על מעורבות החברות במתן כסות לגביית דמי חסות.

תחילת הפרשה באפריל 2025, כאשר היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה פנתה לוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, הפועלת במסגרת האגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים. היחידה ביקשה להציג בפני הוועדה ראיות מנהליות הקושרות את החברות ואת לוי לפעילות עבריינית הקשורה לגביית דמי חסות ולהסתרת תשלומים לגורמים עברייניים באמצעות חברות שמירה המחזיקות ברישיון מטעם המדינה.

מהמידע שהוצג בפני הוועדה עלה כי אף ששתי החברות רשומות על שמו של לוי, ולמרות הדיווח שלפיו הוא מנהל אותן לבדו, מי שניהל אותן בפועל היה אברהים אבו־עיסא. על פי גורמי האכיפה, אבו־עיסא מוכר להם בהקשר של עבירות גבייה וסחיטה של דמי חסות מקבלנים.

במסגרת בדיקת הפרשה נחשף גם מנגנון הפעולה של גביית דמי החסות בענף הבנייה והתשתיות. על פי המידע שהובא בפני הוועדה, גורמים עברייניים מחלקים ביניהם אזורים בישראל המשמשים מעין שטחי שליטה של משפחות פשע וגובי דמי חסות, המכונים "ראיסים".

אותם גורמים אחראים לגביית תשלומים מקבלנים הפועלים באתרי בנייה ותשתיות, בתמורה להימנעות מגרימת נזקים לאתרים או מפגיעות אחרות. לצורך גביית הכספים נעשה, לפי הראיות שהוצגו, שימוש בחברות שמירה חוקיות המחזיקות ברישיונות שהעניקה המדינה.

במסגרת המנגנון נאלצים קבלנים להתקשר עם חברות השמירה ולשלם להן עבור שירותים, גם במקרים שבהם לא ניתנים שירותי שמירה בפועל, או כאשר מדובר בשירותים למראית עין בלבד. התשלומים מועברים דרך החברות ומשמשים למעשה למימון משכורותיהם של גובי דמי החסות ומקורביהם, כדי שאלה יימנעו מפגיעה באתרי הבנייה.

כך מאפשר השימוש בחברות בעלות רישיון להציג את העברת הכספים כתשלום עבור שירות עסקי לגיטימי, אף שלפי הממצאים המנהליים מדובר במנגנון שנועד להסתיר גביית דמי חסות.

לאחר בחינת החומר המודיעיני והראיות המנהליות החליטה ועדת הרישוי לבטל את רישיונותיהן של שתי החברות ואת רישיונו של לוי כמארגן שמירה. בהחלטתה התייחסה הוועדה גם לזהות התפעולית בין שתי החברות, וקבעה כי לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות לרישוי במשך שלוש שנים.

החברות ולוי ערערו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בירושלים. בפסק הדין שניתן בשבוע שעבר דחה השופט אביגדור דורות את ערעורם והותיר את שלילת הרישיונות על כנה.

בית המשפט קבע כי החומר המנהלי והמודיעיני שהוצג בפני ועדת הרישוי מבסס היטב את מעמדו של אבו־עיסא כמנהל החברות בפועל, וכן את השימוש השיטתי בחברות ככסות חשבונאית לפעילות עבריינית.

השופט דחה את טענות המערערים נגד ההחלטה לשלול את הרישיונות, והתייחס גם לשאלת סמכותה של ועדת הרישוי להגביל את האפשרות להגיש בקשות חדשות.

המערערים טענו כי הוועדה אינה מוסמכת לקבוע תקופה שבה תימנע מהם האפשרות לשוב ולהגיש בקשה לרישיון. בית המשפט דחה גם טענה זו וקבע, בהסתמך על עקרונות שנקבעו בפסיקה, כי לוועדה נתונה הסמכות לקבוע תקופת הגבלה במטרה למנוע הגשת בקשות סרק חוזרות ונשנות.

במשרד המשפטים בירכו על פסק הדין והדגישו כי ההכרעה היא חלק מהמאבק בתופעת גביית דמי החסות, שהפכה, לדבריהם, ל"מכת מדינה".