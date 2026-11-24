הקליקים היקרים בישראל: ביטוח רכב (48.3 ₪), עורך דין פלילי (42 ₪) ועורך דין גירושין (33.1 ₪).

מה שקובע הוא העלות לליד ולעסקה, ולא לקליק. באותו תחום הפער בין חשבונות יכול להגיע לחצי מהמחיר.

נובמבר הוא החודש היקר בשנה במטא. ספטמבר היה הזול.

עסק שמפרסם בגוגל משלם על כל קליק במכרז מול המתחרים שלו. לכן המחיר משתנה מאוד מתחום לתחום, ולפעמים הפער מפתיע. לפי הערכות של Semrush לישראל מאוקטובר 2026, קליק על החיפוש "ביטוח רכב" עולה בממוצע 48.3 ₪. קליק על "צימרים" עולה בערך 1 ₪.

מחיר קליק בגוגל לפי חיפוש

מחיר קליק בגוגל לפי חיפוש צילום: Mendy Media

מחיר קליק בגוגל לפי חיפוש צילום: Semrush

מקור: Semrush, מאגר ישראל, אוקטובר 2026, הומר לשקלים בשער 3.08 ₪ לדולר. אלה הערכות של Semrush, לא נתון רשמי של גוגל.

הקליקים היקרים נמצאים בתחומים שבהם לקוח אחד שווה הרבה כסף: פוליסת ביטוח לשנים, תיק פלילי או גירושין. באמצע נמצאים שירותי הבית והשירותים המקצועיים, ובצד הזול תיירות, כושר ואופנה.

המספר שחשוב באמת: כמה עולה פנייה

מחיר הקליק אומר מעט על כמה עולה לקוח. מה שקובע הוא כמה מהגולשים משאירים פרטים, וכמה מהפניות האלה נסגרות. בחשבונות שחברת Mendy Media מנהלת היום, אלה העלויות הממוצעות לליד, בגוגל ובמטא יחד:

. צילום: ללא

ממוצע מעוגל, אוקטובר 2026. ליד = טופס או שיחת טלפון. אינדיקציה, לא מחקר.

השוואה מעניינת: בתחום המשפט, החציון של קמפייני חיפוש בגוגל בישראל עומד על 108 ₪ לליד, לפי נתונים מיותר מ-150 חשבונות ישראליים. ההשוואה לא מדויקת, כי שם מדובר בגוגל בלבד, אבל היא מראה כמה גדול יכול להיות הפער באותו תחום. מה שעושה את ההבדל הוא בעיקר ניהול קמפיינים בגוגל שמודד עד העסקה ולא רק עד הטופס, דף נחיתה שמתאים בדיוק למודעה, וחזרה מהירה לכל פנייה.

פייסבוק ואינסטגרם: ישראל זולה בחצי מהעולם

במטא משלמים בעיקר לפי חשיפות ולא לפי קליקים. לפי Superads:

. צילום: superads

מקור: Superads, יולי 2025 עד יוני 2026.

על עלות לליד במטא בישראל, לפי תחום, אין היום מחקר אמין. הטווחים שסוכנויות מפרסמות "מהניסיון" נעים בין 20 ל-120 ₪ בתחומים צרכניים, ובין 80 ל-400 ₪ בנדל"ן, ביטוח, פיננסים ומשפט.

החודש היקר בשנה: נובמבר

העונה משנה את המחיר לא פחות מהתחום. במטא בישראל אלף חשיפות עלו בנובמבר 2025 15.18 דולר, לעומת 6.19 דולר בספטמבר 2025, יותר מפי 2. הסיבה העיקרית היא בלאק פריידיי, שמכניס את כל המפרסמים למכרז באותם שבועות.

מה עושים עם זה:

- עסק שלא מוכר בבלאק פריידיי יכול להוריד תקציב בנובמבר ולהגדיל אותו בחודשים הזולים.

- עסק שכן מוכר כדאי שיכין את המודעות ואת הקהלים מראש, ולא יתחיל ללמוד באמצע החודש היקר.

- בישראל המחירים קופצים יותר מבעולם מחודש לחודש, לפי Superads, ולכן כדאי לבדוק את העלות לליד כל שבוע ולא רק בסוף החודש.

ישראל מול ארה"ב

בגוגל, קליק בישראל עולה בחציון 8.7 ₪, לעומת ממוצע של 5.42 דולר (כ-16.7 ₪) בארה"ב לפי LocaliQ. זו השוואה גסה, כי היא משווה חציון לממוצע, אבל הכיוון ברור: פרסום בישראל זול בערך בחצי. מנגד, גם גודל העסקה ואחוזי ההמרה בישראל שונים, ולכן מחיר נמוך לקליק לא אומר בהכרח רווח גבוה יותר.

איך יודעים כמה מותר לשלם

הדרך הנכונה להסתכל על המספרים היא מהסוף להתחלה. לדוגמה: אם עסקה מרוויחה 2,000 ₪, ואחד מכל 10 לידים נסגר, מותר לשלם עד 200 ₪ לליד בלי להפסיד. כל שקל מתחת לזה הוא רווח. פירוק מלא של כל העלויות, כולל דמי ניהול, דף נחיתה וקריאייטיב, מופיע במדריך כמה עולה קידום ממומן ב-2026.

שאלות נפוצות

מה הקליק הכי יקר בגוגל בישראל?

מבין החיפושים שבדקנו, "ביטוח רכב", עם הערכה של 48.3 ₪ לקליק. בחיפושים רפואיים כמו השתלות שיניים ל-Semrush אין נתון, וזה לא אומר שהקליק שם זול.

כמה עולה ליד מגוגל בישראל?

בחציון 105 ₪ בקמפייני חיפוש, מ-32 ₪ בהסעות ועד 278 ₪ ב-B2B.

מתי הכי זול לפרסם בישראל?

בספטמבר 2025 אלף חשיפות במטא עלו 6.19 דולר, המחיר הנמוך בשנה. נובמבר היה היקר.