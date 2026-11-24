לציון שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל: סיעת הציונות הדתית אירחה בישיבתה השבועית בכנסת את יואל שניידר ורעייתו אורנה.

שניידר, לוחם בגדוד המילואים עליו פיקד יו"ר הסיעה ח"כ איתמר איתם, נפצע קשה מאוד בקרב בלבנון, כאשר טיל נ"ט של חיזבאללה פגע במבנה שבו התמקם הכוח בכפר חולה.

במהלך הישיבה שיתף שניידר את חברי הסיעה בסיפור פציעתו והציג בפניהם צילום CT, שבו נראית כדורית ברזל הנמצאת במרחק של 2 מ"מ בלבד מגזע המוח שלו - כדורית שצפויה להישאר שם ככל הנראה למשך כל חייו.

יואל ואורנה תיארו בפני הח"כים והשרים את האתגר היומיומי של תהליך השיקום ואת הדברים שהשתנו לעולם בעקבות הפציעה. בסיום דבריו ריגש את הנוכחים כששיתף גם ברצונו לחזור לשירות קרבי.

המפגש נשא משמעות אישית מיוחדת עבור יו"ר הסיעה, ח"כ איתמר איתם, שפיקד על הגדוד של שניידר בזמן הפציעה: "כמג"ד שקיבל בקשר את ההודעה על ההתקרית, עם דיווח על שני פצועים קשה, זה משמח ברמה האישית לראות היום את יואל על הרגליים", איתם הוסיף כי: "זו זכות גדולה עבורנו לארח את פצועי צה"ל. המחויבות שלנו היא לדאוג שהמדינה תיתן הכל למי שנתן לה הכל, ולא פחות מכך- לוודא שהרוח שלהם תגיע ישירות לשולחן קבלת ההחלטות בכנסת".

יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התרגש מהדברים של יואל ואמר: "המפגש המרגש עם יואל שניידר ורעייתו ממחיש את עוצמת הרוח, הגבורה והנחישות של לוחמינו ושל בני משפחותיהם. מהכוחות שלהם אנחנו שואבים את הכוח להמשיך בשליחותנו, מתוך הבנה עמוקה של חשיבות השלמת המשימה בכל החזיתות, עד להכרעה ברורה.

"את הקושי והכאב הכרוכים בפציעה ובהליך השיקום אני מכיר מקרוב, בעקבות פציעתו של בני. אני מבקש לאחל ליואל ולכלל הלוחמים הפצועים רפואה שלמה, החלמה מהירה ושיבה איתנה לחיים מלאים במהירות ובקלות", סיכם.