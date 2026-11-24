תמונות של עצי זית עולים באש, ביקורת חריפה על תפקוד גורמי הביטחון והתייחסות לערכי הציונות והמוסר היהודי: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר (שלישי) החלטה חריגה במסגרת עתירה העוסקת באלימות נגד תושבים פלסטינים ביהודה ושומרון.

בהחלטה, שניתנה לצד השופטות יעל וילנר ורות רונן, נדרשה המדינה להציג את הצעדים המעשיים שהיא נוקטת למיגור התופעה. עמית מתח ביקורת נוקבת על היקף האלימות ועל העובדה שהיא נמשכת למרות פעילות כוחות הביטחון באזור. לדבריו, אין מדובר עוד ב"עשבים שוטים בפאת השדה", אלא במי שנראים לכאורה כקבוצות מאורגנות הפועלות בדומה ל"מיליציות".

"אי אפשר שלא לתהות כיצד תופעה כה חמורה, רחבת-היקף ומתמשכת מתרחשת תחת עינם של הגורמים האמונים על שמירת הסדר באזור", כתב נשיא העליון.

במוקד ההליך עומדת עתירה של תושבי הכפר בורקה, הטוענים להשתלטות על אדמות פרטיות ובתים, להקמת מאחזים בלתי חוקיים ולפגיעה ברכושם. בתחילת החודש פנו התושבים בדחיפות לבג"ץ בעקבות הצתה שלטענתם כילתה מאות עצי זית. המדינה מסרה בתגובתה כי לוחמי מג"ב שהגיעו לזירה איתרו כעשרה מוקדי שריפה וכ-25 עצים שרופים.

בצעד חריג צירף עמית להחלטתו את תמונות העצים הבוערים שהעבירו העותרים, וציין כי המדינה לא חלקה על אמיתותן. הוא הזכיר גם עתירות נוספות שהגיעו לאחרונה לפתחו של בית המשפט, ובהן טענות לאלימות שיטתית נגד פלסטינים, שרבות מהן לא הוכחשו בידי המדינה.

לצד הביקורת על האכיפה, התייחס עמית גם למשמעות הערכית של המעשים. הוא סיפר כי מראה העצים הבוערים החזיר אותו לספר "אנשי בראשית", שקרא בילדותו, ובו מתואר סיפורה של משפחת שומרי יערות שפרי עמלה הוצת בידי שכניה הערבים בימים שלפני הקמת המדינה.

"הפורעים מקצצים בתשתית החזון הציוני, שהוא חזון של בנייה, חריש ונטיעה - ולא חזון של עקירה, הרס, הצתה והשמדה", כתב עמית והוסיף: "פעולותיהם של הפורעים-החומסים הם חילול שם שמיים ברבים, פשוטו כמשמעו".

נשיא העליון הזהיר גם מההשלכות הביטחוניות והמדיניות של האירועים. לדבריו, העימותים עם חיילי צה"ל מחייבים את הצבא להסיט כוחות ממשימות אחרות, ואילו הפגיעה בתדמיתה של ישראל בעולם עלולה להוביל להטלת סנקציות בינלאומיות.