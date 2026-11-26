הדר מילר בשיחה עם עדי שמאי הכהן ומישל חנין

האם הימין הישראלי באמת מקדם מדיניות ימנית? מדוע הפוליטיקאים מתקשים להציג חזון ארוך טווח, האם התקשורת הישראלית מסוגלת להיות אובייקטיבית ומה צפוי לנו בעידן הבינה המלאכותית?

הפובליציסט והפרשן הפוליטי עדי שמאי הכהן ואשת התקשורת והפרשנית מישל חנין התארחו באולפן ערוץ 7 לשיחה עם הדר מילר, שביקשה להתנתק מהכותרות היומיות ולבחון את הסוגיות הגדולות שמעסיקות את החברה הישראלית.

חנין סבורה כי למרות הנטייה ימינה בקרב הציבור הישראלי, המחנה הלאומי עדיין מתקשה לגבש תפיסת עולם שמרנית סדורה בתחומי הכלכלה, החברה והביטחון.

לדבריה, רבים מאלה המגדירים את עצמם ימנים מבחינה ביטחונית מחזיקים דווקא בתפיסות כלכליות סוציאליסטיות ומצפים מהמדינה לספק פתרון לכל בעיה. "השמרנות מייצרת ביטחון כלכלי באמצעות קהילה ולא באמצעות מדינה", היא מסבירה.

שמאי הכהן מצביע על בעיה אחרת במחנה הלאומי: הרצון לזכות בלגיטימציה בינלאומית ובקבלה חברתית, גם במחיר של ויתור על עקרונות אידיאולוגיים. לדבריו, פוליטיקאים המציגים חזון המבוסס על ערכים יהודיים, ובהם משה פייגלין, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, מתויגים לא פעם כמשיחיים.

השיחה עסקה גם ביוקר המחיה ובפער שבין הישגי הכלכלה הישראלית לבין המציאות שחוות משפחות רבות. שמאי הכהן שיתף מניסיונו האישי וסיפר כי הוא וארוסתו מתקשים למצוא דירה בשל המחירים הגבוהים.

"אם אתה לא יכול אפילו להשיג לעצמך בית, אז בסופו של דבר כל שאר השרשרת נופלת", אמר והדגיש כי אינו משוכנע שחילופי שלטון יביאו בהכרח לפתרון המשבר.

חנין מתחה ביקורת על המדיניות הכלכלית של הליכוד וש"ס וטענה כי ממשלות הימין אינן מיישמות בפועל את עקרונות השוק החופשי. היא הזכירה לטובה את המהלכים שהוביל בנימין נתניהו בתקופתו כשר האוצר, והביעה צער על כך שפוליטיקאים מתקשים כיום לקדם צעדים כלכליים שאינם פופולריים.

"אני מאוד גאה בשמאל ונותנת להם את כל הקרדיט על זה שכשהם נכנסים, הם מושלים. הם באמת מקדמים חקיקה שתואמת את הערכים שלהם", אמרה והוסיפה כי הימין מתקשה לעשות זאת.

נושא נוסף שעלה בשיחה הוא מהפכת הבינה המלאכותית והשלכותיה על שוק העבודה, הכלכלה והחברה. שמאי הכהן, שעבד בעבר בחברת הזנק בתחום, מעריך כי אופייה השמרני של החברה הישראלית עשוי לסייע לה להתמודד עם חלק מהאתגרים שמביאה עמה הטכנולוגיה.

משם עברה השיחה לתקשורת הישראלית ולשאלת האובייקטיביות העיתונאית. שני האורחים הסכימו כי עדיף שכלי תקשורת יציגו בגלוי את השקפת עולמם מאשר שיתיימרו להיות נטולי עמדה.

"יותר לגיטימי שאני אגדיר לך מי אני, ואת תעשי את השיקולים שלך ותשפטי", אמרה חנין, שהביעה ביקורת גם על מיעוט הסיקור של אירועי הטרור היומיומיים ביהודה ושומרון, לרבות בכלי התקשורת המזוהים עם הימין.

מילר שיתפה בחוויה אישית מאירועי שומר החומות בלוד, כאשר נחשפה לפער בין הדיווחים ששודרו בטלוויזיה לבין קריאות המצוקה שקיבלה בזמן אמת בקבוצות הוואטסאפ של התושבים. לדבריה, אותה חוויה הייתה בין הגורמים שהובילו אותה לעסוק בתקשורת ולהביא את סיפורם של התושבים.

לקראת סיום השיחה התייחסו המשתתפים לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות. שמאי הכהן הביע התנגדות נחרצת למהלך, שלדבריו יביא לוויתורים אידיאולוגיים נוספים מצד הימין. "אני לא מאמין באחדות. אני חושב שזה מושג מכובס", אמר והסביר כי ממשלה המורכבת ממפלגות המרכז אינה מבטיחה בהכרח אחדות בעם, שכן ציבורים גדולים יישארו מחוץ לה.

גם חנין הביעה ספק באשר לתועלת שתצמח לימין מהקמת ממשלה כזו.

מילר חתמה את השיחה בהבחנה בין אחדות לאומית לבין שותפות פוליטית: "אני חושבת שהאחדות זה דבר סופר חשוב בעם ישראל, וזה לא מה שנכון לנו בפוליטיקה. זה שני עולמות שונים".