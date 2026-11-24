ארבעה חודשים לאחר שסיים מבקר המדינה מתניהו אנגלמן את כהונתו, מסתמן כי בשבוע הבא ייבחר מחליפו - שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון.

בדיון שהתקיים הבוקר (שלישי) בוועדה המסדרת של הכנסת הודיע ח"כ אופיר כץ מהליכוד כי מפלגתו אינה מעוניינת לפתוח את המרוץ לתפקיד מבקר המדינה למועמדים נוספים. עמדה דומה הציגו גם נציגי ש"ס. משמעות ההחלטה היא שאלרון צפוי להתמודד כמועמד יחיד בהצבעה שתתקיים ככל הנראה ביום שני או שלישי בשבוע הבא.

הוועדה המסדרת, בראשות ח"כ רועי פולקמן ממפלגת ישר!, התכנסה כדי לדון באופן קיום ההצבעה, לאחר שהליך הבחירה הקודם עורר עימות חריף בין הכנסת לבית המשפט העליון.

בחודש יוני התמודדו על התפקיד אלרון ועו"ד מיכאל ראבילו, ששימש כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בסיבוב ההצבעה הראשון זכה אלרון ב-60 קולות לעומת 57 שקיבל ראבילו, אולם איש מהם לא השיג את הרוב הנדרש בחוק - 61 חברי כנסת לפחות.

בסיבוב השני ניצח ראבילו, לאחר שדווח כי חברי קואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם החשאית כדי להוכיח שהצביעו עבורו. בעקבות עתירות שהוגשו לבג"ץ קבעו השופטים כי נפל פגם בהליך הבחירה והורו לקיים הצבעה חוזרת.

הקואליציה דאז הודיעה כי אינה מכירה בהחלטת בג"ץ, בטענה שלבית המשפט אין סמכות להתערב בהליכים פנים-פרלמנטריים. למרות הודעתה כי תכיר בראבילו כמבקר המדינה, הוא בחר שלא להיכנס לתפקיד.