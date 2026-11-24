השר אליהו לח"כים הערבים: צריך לחנך אתכם

שר המורשת עמיחי אליהו נשא נאום חריף במליאת הכנסת, שבמהלכו הטיח בחברי הכנסת הערבים האשמות קשות בנוגע לאלימות, לפשיעה ולאופן חינוך הילדים בחברה הערבית.

השר פנה ישירות לחבר הכנסת היית'ם זחאלקה מהרשימה המשותפת, טען כי התנהלותה של החברה הערבית נובעת מדפוסי חינוך לקויים, והזהיר כי היעדר שינוי עלול להוביל למותם של ילדים נוספים.

"סטיב ג'ובס היה בן מאומץ של אב ממוצא סורי, אבל במקום לגדול להיות ברברי הוא הקים את חברת אפל", אמר השר אליהו והוסיף כי לא מוצא גנטי הוא שקובע את התנהגותו של אדם, אלא החינוך שקיבל. "זה עניין של גזע, או גנטיקה, זה העניין של חינוך, צריך לחנך אתכם".

לדבריו "בכל מקום בעולם אתם צריכים חינוך, הפלתם את מגדלי התאומים, אתם הורסים את אירופה, אתם עושים בלאגן בכל מקום אליו אתם מגיעים. אם לא תשתנו הילדים שלכם ימותו, לא בגללנו, בגללכם".

הוא המשיך בדבריו הקשים. "אתם אלו הרוצחים על 'כבוד המשפחה', אתם אלו שאוספים נשק לא חוקי, אתם אלו שנוהגים כמו ברברים. תחנכו את עצמכם, אל תזרקו את האחריות על אף אחד אחר, קחו אחריות על חייכם".