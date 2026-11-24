השר לשעבר הרב יצחק לוי נפטר היום (שלישי) באופן פתאומי בגיל 79. בין היתר שימש בעבר כיו"ר המפד"ל.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ספד: "קיבלתי בצער את ההודעה על פטירתו של השר לשעבר הרב יצחק לוי ז"ל. הרב לוי היה מבכירי מנהיגי הציונות הדתית בדור הקודם. איש תורה, חזון ומעש שהקדיש את חייו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, והטביע חותם על אופיה של מדינת ישראל. תנחומיי לרעייתו חנה תבדל"א ולכל בני המשפחה".

שר המורשת עמיחי אליהו כתב: "סבי הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב יצחק לוי ז"ל היו קרובים מאוד ופטירה זו כואבת למאות אלפי אנשים שהלכו לאורו. הרב לוי ז"ל היה איש אמת שעמד על שלו והיה מוכן לשלם מחירים אישיים כבדים כדי להגן על אמונותיו וערכיו. הרב לוי הקשיב לסבי מורי הרב מרדכי אליהו ופרש מהממשלה בעקבות תכנית הגירוש הנוראית מגוש קטיף. בשיח הציבורי כיום רוחו של הרב לוי זצ"ל חסרה מאוד. חבל על דאבדין".

שר העלייה והקליטה אופיר סופר ספד: "קיבלתי בצער רב את הידיעה על פטירתו של יו"ר המפד"ל והשר לשעבר, הרב יצחק לוי ז"ל. הרב לוי נולד בקזבלנקה שבמרוקו ועלה ארצה עם משפחתו בהיותו בן עשר. הוא היה תלמיד חכם, רב, מחנך וקצין בצה"ל. סיפור חייו, מילד עולה ועד צמרת ההנהגה הלאומית, הוא סיפור של הצלחה, השתלבות, שליחות ותרומה למדינה. הרב לוי כיהן כיו"ר המפד"ל, כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל, ובהם שר החינוך, התחבורה, הדתות, הבינוי והשיכון והתיירות. אני משתתף בצער משפחתו ושולח תנחומים למוקיריו ותלמידיו".

הרב לוי נולד בעיר קזבלנקה שבמרוקו ועלה לארץ בגיל 10. בצעירותו למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. לאחר שירותו בצה"ל כיהן כראש הישיבה התיכונית "בית יהודה" בכפר מימון, היה מזכ"ל התנועה הדתית, חבר ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא והמזכירות העולמית וראש מנהל היישום במכון הישראלי לדמוקרטיה ועמד בראש הוועד המנהל של האקדמית חמדת.

בשנת 1983 פרש מהמפד"ל יחד עם הקבוצה שהקימה את סיעת מצ"ד, וחזר למפד"ל בשנת 1986 אז מונה למזכ"ל המפלגה. בשנת 1988 נבחר לראשונה לכנסת ובשנת 1996 מונה בממשלת בנימין נתניהו לשר האנרגיה ולשר התחבורה.

לאחר פטירתו של זבולון המר ז"ל, נבחר לוי למחליפו כיו"ר המפד"ל וכשר החינוך והדתות. בשנת 1999 מונה לשר השיכון והבינוי בממשלת ברק והתפטר מן הכנסת. בשנת 2000 פרש מהממשלה בעקבות ועידת קמפ דייוויד. בהמשך כיהן גם כשר התיירות.

בשנת 2004 עזב את הקואליציה בשל ההתנגדות לתוכנית ההתנתקות ובהמשך פרש מהמפד"ל, יחד עם אפי איתם, במחאה על הישארותה בקואליציה של ממשלת שרון. מאז ועד פרישתו מהחיים הפוליטיים ב-2008 היה חבר במפלגת האיחוד הלאומי.