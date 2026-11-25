סרן א', מ"פ מחס"ר בגדוד 601, חטיבה 401

כשסרן א' נפצע ברגלו במהלך הלחימה ברצועת עזה, היה לו ברור כבר מהרגע הראשון כי הוא רוצה לחזור ולפקד על לוחמים. גם כשהפצע הזדהם ומפקדיו התקשו להעריך מתי יוכל לשוב לפעילות מבצעית, הוא לא ויתר.

בריאיון לערוץ 7 במסגרת יום ההוקרה לפצועי צה"ל, מספר סרן א', מ"פ המחס"ר בגדוד ההנדסה 601 בחטיבה 401, על הלחימה, הפציעה, ההתעקשות לחזור לשדה הקרב והדור הבא של לוחמי צה"ל.

בשבעה באוקטובר היה א' במהלך קורס הקצינים בבה"ד 1. עם קבלת הדיווחים על מתקפת הטרור הוקפץ עם חבריו לעוטף עזה, שם נחשף למראות הקשים.

"המון כאוס, המון אנשים מבוהלים, המון אזרחים, המון חיילים, המון פצועים", הוא משחזר. "זה משהו שלא האמנתי שיקרה. זה דבר שתפס את כולנו לא מוכנים".

בהמשך השתתף בלחימה ביהודה ושומרון וברצועת עזה. הוא זוכר היטב את הכניסה הראשונה לרצועה, את חוסר הוודאות ואת תחושת האחריות שליוותה אותו לאורך הקרבות.

"לאט לאט מתרגלים ללחימה, מתרגלים לפחד, אבל התחושה שאתה מבין שזו מלחמת חובה, זה משהו שמחזיק אותך בפנים".

ביוני 2025, במהלך פעילות מבצעית ברצועה, נפצע א' ברגלו מירי האויב. למרות הפציעה הוא נותר בהכרה מלאה, השיב אש, דיווח בקשר והיה מעורב בתיאום פינויו.

בחודשים שלאחר הפציעה התמודד עם תקופת החלמה מורכבת, אך מה שהטריד אותו במיוחד היה החשש שלא יוכל לשוב לתפקידו.

"ברגע שנפצעתי אמרתי להם שאני מעוניין לחזור, שישמרו לי את התפקיד", הוא מספר.

כשהודיע לו מפקד הגדוד כי בשל התמשכות ההחלמה ייתכן שלא יוכל לחזור, התקשה א' לקבל את הבשורה. גם הזיהום שהתפתח בפצע לא שינה את החלטתו.

כעבור שבועיים הוא פנה שוב למפקדו והודיע לו בנחרצות: "אני חוזר, לא אכפת לי מה".

כיום הוא שוב ברצועת עזה, הפעם כמפקד פלוגת המחס"ר בגדוד ההנדסה 601. במסגרת תפקידו החדש הוא עוסק בין היתר בהפעלת רחפנים, רובוטיקה וכלים הנשלטים מרחוק, שנועדו לצמצם את הסיכון לחיי הלוחמים.

עבור א', המעבר מעולם השריון לעולם ההנדסה והטכנולוגיה הוא אתגר מקצועי מרתק, אך תחושת השליחות נותרה כשהייתה.

בכל פעם שהוא חולף על פני יישובי עוטף עזה בדרכו לרצועה, הוא נזכר באירועי שבעה באוקטובר ובמשמעות של המשימה שעליה הוא מופקד.

לקראת גיוסם של הלוחמים החדשים לחילות ההנדסה והשריון, מבקש סרן א' להעביר להם מסר: "אני חושב שהדור הבא של צה"ל נכנס לתקופה מאוד משמעותית בצבא. אני חושב שהמשימה עוד לא הושלמה, ויהיו עוד אתגרים בדרך".