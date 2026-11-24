המחבל שרצח את נתנאל שקרון ז"ל בפיגוע הירי סמוך למעיין נווה צוף בערב יום הכיפורים הגיע לאזור כבר יום קודם לכן, במטרה לאתר קורבן לפיגוע.

מהצהרת התובע שהוגשה נגדו עולה כי לאחר שלא הצליח לבצע את זממו בניסיון הראשון, שב למקום למחרת ורצח את שקרון.

הפיגוע התרחש בבוקר ה-20 בספטמבר, סמוך למעיין ליד נווה צוף. בעקבות הדיווח על הירי ועל רציחתו של שקרון הוזעקו למקום כוחות גדולים של משטרת מחוז ש"י, לצד כוחות צה"ל ושב"כ, שפתחו במצוד אחר המחבל שנמלט מהזירה.

בהכוונת גורמי המודיעין של מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי הצליחו כוחות צה"ל לאתר את המחבל בבית חולים ברמאללה ולעצור אותו.

במהלך החקירה התברר כי הפיגוע לא היה מעשה ספונטני, אלא קדם לו תכנון. לפי ממצאי החוקרים, על רקע המלחמה ברצועת עזה פנה המחבל לחברו, והשניים שוחחו על האפשרות לבצע פיגוע נגד אזרחים ישראלים.

יום לפני הרצח הגיע המחבל לאזור מעיין נווה צוף כדי לחפש קורבן אפשרי. הניסיון הראשון לא צלח, אך הוא לא זנח את כוונתו. למחרת שב לזירה כדי לבצע את הפיגוע.

עוד עלה מהחקירה כי ביום הפיגוע הציע המחבל לחברו להצטרף אליו לביצוע המעשה, אולם החבר סירב. המחבל המשיך לבדו, הגיע למקום וירה למוות בנתנאל שקרון.

בחקירתו התייחס המחבל גם למניעיו, ולפי המשטרה אמר: "אהיה שהיד ואלך לגן עדן". במהלך החקירה שחזר את הפיגוע ואת הפעולות שביצע בזירה.

כמה ימים לאחר הפיגוע עצרו כוחות צה"ל גם את החבר שיעמו שוחח המחבל על האפשרות לבצע פיגוע, ושעל פי ממצאי החקירה סירב להצטרף אליו ביום הרצח.

מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ'י, התייחס להשלמת החקירה והדגיש את שיתוף הפעולה בין המשטרה, שב"כ וצה"ל שהוביל לאיתור החשודים ולפענוח הפיגוע. "הרצח האכזרי של נתנאל שקרון ז"ל בערב יום הכיפורים ממחיש פעם נוספת את פניו הרצחניות של הטרור. החקירה המקצועית והנחושה של ימ"ר ש"י, בשיתוף שב"כ וצה"ל, הביאה לפענוח הפיגוע ולגיבוש התשתית הראייתית נגד המעורבים".

פינצ'י הוסיף: "המסר שלנו חד וברור, מי שיבחר בדרך הטרור לא ימצא מקלט ולא יחמוק מידיה של מערכת אכיפת החוק. נמשיך לפעול בנחישות לסיכול הטרור, להגנה על אזרחי ישראל ולמיצוי הדין עם כל מי שידו במעשי טרור".

השר איתמר בן גביר הגיב להגשת הצהרת התובע נגד המחבל: "לאחר עבודה מאומצת ומאבק בלתי מתפשר שעוצמה יהודית ניהלה בשבועות האחרונים, אני מברך על ההחלטה להעמיד לדין את המחבל שרצח באכזריות את נתנאל שקרון הי"ד בערב יום הכיפורים, והותיר אחריו אלמנה ושישה יתומים. אבל המאבק שלנו לא הסתיים. אנו דורשים בכל תוקף למצות עם המחבל הנתעב את מלוא חומרת הדין וליישם בעניינו את חוק עונש מוות למחבלים שחוקקנו בעוצמה יהודית בכנסת הקודמת על ידי חה"כ לימור סון הר מלך.

המחבל עומד בכל הקריטריונים הקבועים בחוק. אין שום סיבה להקל עמו, אין מקום לתירוצים ואין מקום להתחמקויות. בדיוק למקרים מזעזעים כאלה חוקקנו את החוק. זו חובתנו המוסרית כלפי משפחת שקרון, כלפי זכרו של נתנאל הי"ד וכלפי ביטחונם של אזרחי ישראל. לא נרפה עד שהחוק ייושם".