שו"ת על הבדלים בציונות הדתית - הרב רונן טמיר

בשיחת שאלות ותשובות שנמשכה כשעה וחצי נדרש ראש מדרשת בינת, הרב רונן טמיר, לסוגיה המעסיקה רבים בציבור הדתי־לאומי: ההבדלים בין הישיבות המכונות "ישיבות הקו" לבין בתי המדרש המזוהים עם ישיבת הר עציון, המכונים "הגוש".

הרב פרש את משנתו בנושא והדגיש כי אף שהוא עצמו מזדהה עם הגישה השמרנית יותר, הוא מסתייג מהחלוקה למחנות ומהשלכותיה החברתיות.

"קודם כול, אני באמת מנסה להסתייג מההגדרות הללו, כי אלו הגדרות שבעצם סוגרות. הן לא מאפשרות לי להרוויח מזה משהו. זה בדרך כלל סוג של סטיגמות שנועדו לנעול אותי במקום שלי, ואת מי שהוא לא אני במקום שלו. ואז יש לכל אחד הגדרה, וכל אחד יהיה בשלו. אני לא אוהב את ההגדרות האלה".

הרב הביא את דברי הראי"ה קוק במאמרו על החלוקה בין חרדים לחופשיים והסביר כיצד הם רלוונטיים גם למחלוקות בתוך הציונות הדתית. "הבעיה הראשונה היא שכאשר יש כאלה סטיגמות, כל אחד חושב שכל האמת אצלו והשני צריך לתקן. הבעיה השנייה היא שבעצם העובדה שיש מחנות כאלה, לא תשרה פה שכינה. השלם הוא הרבה הרבה יותר גדול לאין ערוך מסך חלקיו בהקשר הזה".

לדבריו, יש לזכור את היסודות המשותפים לשני בתי המדרש: האמונה בתורה מן השמים ובנבואת משה רבנו, המחויבות לתרי"ג מצוות וההכרה בחשיבותן של ארץ ישראל ומדינת ישראל. הרב הזכיר גם את השותפות בשירות הצבאי ואמר: "בעזה הם היו באותו טנק איתנו. לא היה צריך שני טנקים, טנק אחד".

"יש מחלוקות בתוך בית המדרש. אנחנו חיים ממחלוקות. מותר שתהיה מחלוקת, מותר שיהיו חילוקי דעות. לא מותר שיהיה קיר ברזל בינינו. זה דבר חמור".

הרב טמיר הצביע על שלושה מוקדים עיקריים שבהם קיימים, להבנתו, הבדלים בין בתי המדרש: היחס בין קודש לחול, אופן לימוד התורה והיחס למדינת ישראל ולחיים הציבוריים.

"הנקודה הראשונה, שהיא אולי כותרת לכל הדברים האחרים, זה היחס בין קודש לחול. בעולם שמכונה היום הגוש, היחס בין קודש לחול הוא יחס פתוח יותר, הוא יחס יותר מאפשר. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו גם בתחומי העיסוק וגם בתחומי הלמידה מרחיבים טיפה את היריעה. במקומות שנקראים היום ישיבות הקו פחות מרחיבים את היריעה".

"בישיבות שהן יותר שמרניות יש יותר דגש על זה שהקודש הוא הנוכח פה, והקודש חל בכל מיני מקומות, בכל מיני זירות. במקומות שהם יותר ליברליים יש יותר מקום לחול. ללמוד לימודי חול זה לא דבר שהוא כאילו דרג ב', הוא חשוב, משמעותי, לגיטימי", הוסיף הרב.

בהתייחסו למחלוקת המוכרת סביב לימוד תנ"ך בגובה העיניים, ביקש הרב להציג את ההיגיון העומד מאחורי שתי הגישות. "כשהקב"ה נתן לנו תורה, הוא נתן לי תורה, לי, אדם מוגבל, שלא יכול לראות את התורה בגובה האלוקי שלה, כי אין לי עיניים אלוקיות. איך הוא ציפה שאני אלמד תורה? בתור בן אדם או בתור מלאך? בתור בן אדם. וזה אומר שאני צריך ללמוד את התורה בכלים שיש לי".

"הוויכוח לגבי האופן שבו לומדים תנ"ך הוא עקרוני, אבל הוא בדקויות, הוא כחוט השערה. היחס בין היראה, נקרא לזה, לבין הלמידה", הוסיף.

לדבריו, "הישיבות שמכונות ישיבות הקו אומרות בצדק שכאשר אני לומד תורה אני צריך להבין שזה דבר ה'. אני עכשיו נוגע בדברי אלוקים חיים, אני אמור להרגיש חרדת קודש כי אני ניגש לדבר ה'. זה נכון. הישיבות שמכונות ישיבות הגוש אומרות: אבל אנחנו צריכים בסוף ללמוד את זה כבני אדם, כי אני בן אדם שלומד, אני לא מלאך שלומד. אז אני צריך לשאול שאלות, אני צריך לתת תשובות, אני צריך להקשות, אני צריך לתרץ, אני צריך לעשות משא ומתן כבן אדם".

לדברי הרב, בבתי המדרש המזוהים עם הגוש ניתן מקום רב יותר לבירור ביקורתי ולשאילת שאלות בחופשיות, אולם אין להסיק מכך שתלמידיהם אינם מכירים בקדושתה של התורה. "יש באמת תלמידי חכמים עצומים שלמדו וגדלו בישיבות האלה ובישיבות האלה. ואולי במקום לחדד את הדקויות הללו, נחפש את המשותף. לא בשביל הרומנטיקה, כדי שיהיה נעים בינינו, אלא כי זה באמת נכון. ה־95 אחוז משותף".

הבדל נוסף, לדברי הרב טמיר, נוגע למעמדה הרוחני של המדינה ולמקומם של הרבנים בהכרעות מדיניות ופוליטיות. "הישיבות שנקראות ישיבות הגוש פחות רואות את המקום של הקודש כמוביל בלעדי את המדינה. זאת אומרת, יש שם שיטה שבעניינים של חול שואלים רופא, בעניינים של פוליטיקה שואלים פוליטיקאים, לא שואלים רב. הנושא של מועצת גדולי התורה פחות מדבר לישיבות הגוש. זה לא אומר שהם פחות יראי שמים, זה לא אומר שהם פחות עמלי תורה, זה לא אומר שהם פחות מקפידים במצוות".

הוא הוסיף: "בגישה היותר קווניקית, היחס למדינה הוא של קודש. המדינה היא יסוד כיסא ה' בעולם, היא גילוי שכינה. ובגישה היותר גושניקית, המדינה היא פלטפורמה שבה עם ישראל חוזר לארצו. זו צורת פעולה ציבורית שהיא יותר של חול".

הרב הזכיר בהקשר זה את הגותו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק ואת מאמרו "קול דודי דופק", והדגיש את יחסו החיובי לשיבת ציון. "זה ציוני מאוד, רק זה לא רואה בפוליטיקה משהו דתי. הפוליטיקה היא לא דתית".

עם זאת, הרב סייג את דבריו והבהיר כי הוא מתאר את הגישה מנקודת מבט חיצונית: "אני מקווה שאני נאמן למקום. זו לא שפת האם שלי. אני מנסה להסביר דבר שהוא לא בשפת האם שלי".

הרב הזהיר מפני מצב שבו מחלוקות בין גדולי תורה הופכות למאבקים אישיים בין תלמידיהם: "מה שמותר לגדולי עולם, לא מותר לחצרות. כשתלמידי חכמים גדולים מתווכחים ביניהם, הם מתווכחים בצורה חדה. בגלל שכל אחד מבין טוב, יש לו עוגנים, אז הוא יכול להתווכח בצורה חדה, וזה לא הופך את השני לאויב".

לדבריו, "מה שקורה בחצרות לא פעם, לוקחים את הקצף של העניין וחיים רק אותו, רק את הקצף הזה. צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר. אני חושב שיש בדבר הזה חילול השם. אנחנו פה חסידים של כל הרבנים. אנחנו פה תלמידים של כל תלמידי החכמים. כולם, כולם, כולם, כל הגדולים. אנחנו חסידים של החסידים, חסידים של המתנגדים, חסידים של הספרדים, של האשכנזים, של כולם".

עוד הוסיף: "אז בסדר, לא כולם זה הרב שלי. מה הקשר? גם אם אני לא הולך בדרכו של תלמיד חכם, אז אני אמור להכפיש אותו? מה זה קשור אחד לשני בכלל?".

אחד החלקים המרכזיים בשיחה עסק בהשפעת המחלוקות המגזריות על עולם השידוכים. הרב טמיר יצא נגד פסילה אוטומטית של בחורים בשל הישיבה שבה הם לומדים. "המעבר הזה בין חילוקי דעות לחילוקי לבבות, או לאולטימטומים, שאני לא מוכנה להיפגש, כי מה פתאום, כי למה שאני אחזק ידי עוברי עבירה - זה דבר הזוי, הזוי, הזוי".

עוד הדגיש הרב: "גם יבוא יום ואת תביני שיש פרופורציות בחיים. זה לא הסיפור, איך הוא רואה ועד כמה הוא מתפלל בדיוק ביום העצמאות, באיזו זווית הוא עושה את זה. יש דברים שהם יותר חשובים בחיים, ממש יותר עקרוניים להקמת משפחה".

הרב הבהיר כי לכל בת עומדת כמובן הזכות לבחור עם מי להתחתן, אולם ביקש להבחין בין בחירת בן זוג לבין הזדהות עם מוסד תורני.

"לפעמים אנחנו קצת טועים וחושבים שכשהיא מתחתנת, אז היא פותחת עמותה לעידוד לימוד תורה, ואז היא צריכה להתחתן עם כל הישיבה. את לא מתחתנת עם הישיבה, את מתחתנת עם איש אחד, שהוא כרגע לומד בישיבה הזאת או בישיבה אחרת, או לא לומד - גם בסדר. כדאי לצאת מהתפיסה שאני פותחת עמותה לחיזוק לימוד תורה, אני מחזיקה אברך או משהו כזה. חתונה זה לא פתיחת עמותה לחיזוק לימוד תורה. זה ברית בין איש אחד לאישה אחת".

הרב פירט את השיקולים שלדעתו צריכים לעמוד במרכז ההחלטה על הקמת בית: "במקום לחפש את הגיאוגרפיה שלו, לחפש את המהות. לראות האם הוא ירא שמים, האם יש לו מסירות לדברים שהוא רואה אותם כנכונים וחשובים, האם יש לו מידות טובות, האם הוא מקפיד במצוות, האם החזון שלו הוא חזון שמתאים לך. לא בהכרח הכול מחולק לפי גיאוגרפיה".

הרב המחיש את הבעייתיות שבהכללות באמצעות דוגמה הנוגעת לתלמידות מדרשת בינת עצמן. "את מבינה איך רואים אתכן כששומעים שאת למדת פעם במדרשת בינת? את יודעת מה הם חושבים? היא בינת. את בינת? מה זה הסטיגמות האלה? יש פה עולמות שלמים מסתובבים פה. עולמות, אנשים שונים, עם עוצמות שונות וחולשות שונות ושריטות, אל תשאלי. וכולם נקראים כאילו באותה כותרת. את מבינה שזה בכל מקום ככה. כדאי פשוט להסתכל בקנקן פנימה, לחדור את הקנקן ולראות את מה שבתוכו".

הרב הבהיר כי אין בדבריו כדי לבטל את חשיבותה של ההתאמה ההשקפתית בין בני הזוג. "האם אין מקום לשקלל גם את השקפת עולמו של האדם בהחלטה האם תתחתני איתו? ברור שיש מקום. אבל זו לא תמיד נגזרת פשוטה, אוטומטית, מהגיאוגרפיה שלו".

בתשובה לשאלה על המחלוקת סביב העלייה להר הבית הציג הרב את עמדתו האישית, המזוהה עם עמדת הרבנות הראשית והרבנים המתנגדים לעלייה בעת הזאת.

"אני מאוד בעד עלייה להר הבית כשתהיה פרה אדומה. בינתיים אני מפחד. אבל זה לא אומר שמי שעולה להר הבית הוא פסול חיתון בעיניי. אם הוא שומע לרבותיו, אז מה בכלל השאלה? יש גדולי עולם שאסרו עלייה להר הבית בזמן הזה, יש גדולי עולם שהתירו. אני מפחד, זכותי, לא? אז אני כרגע נמנע מהר הבית עד שתהיה פרה אדומה. אבל אני לא חושב שמי שעולה על פי רבותיו הוא פסול".

לדברי הרב, הבדל נוסף בין בתי המדרש נוגע למידת הנכונות לחדש ולשנות מנהגים שהתקבלו לאורך הדורות. "בהבנה שלי, היחס הבסיסי הוא אותו יחס בדיוק, יחס של מחויבות. שיווי המשקל שבין מסורת וחידוש, יש בו קצת שוני. ישיבות יותר שמרניות פחות נוטות לחדש כנגד מה שהיה נהוג מדורי דורות, והמקומות שהם יותר ליברליים יותר קל להם לחדש דבר שלא היה נהוג מדורי דורות".

הרב ציין גם את הנטייה לחיי קהילה עוטפים ומוגנים יותר בקרב הציבור השמרני והביא כדוגמה את ההבדלים באופי הקהילתי בין היישוב נווה לאלון שבות. עם זאת, הוא דחה את הזיהוי האוטומטי של שמרנות עם קשיחות ושל ליברליות עם סובלנות.

"אם מישהו הוא מאוד מאוד ליברלי, והוא גם עצבני, וגם פוסל כל מי שלא כמוהו, וגם חושב שהוא צודק וכולם טועים, זה גם יכול ליצור פילוג. בכלל, אדם שחושב שכל האמת אצלו, זה יכול ליצור פילוג".

הרב סיפר על דרכו של הרב אברהם שפירא זצ"ל, שנהג לדרוש ממי שפנו אליו בשאלות הלכתיות להציג בעצמם את הצדדים השונים של הסוגיה. "לא בגלל שהוא לא יודע לבד למה כן ולמה לא, אלא כי הוא רצה שהשואל לא יהיה סמרטוט. שיעשה שיעורי בית, יכין את הסוגיה, ואז הפסק יכול לעזור לו ולא יכול לנוון אותו".

הרב התייחס גם להבדלים בין מדרשת בינת לבין מדרשות שבהן לימוד הגמרא תופס מקום מרכזי יותר בסדר היום. "אני חושב שהתורה שבעל פה בנויה קומות קומות. הקומה הראשונה נקראת משנה, השנייה נקראת גמרא. היא קומה קריטית. קשה מאוד להגיע לקומה עשירית ושתים עשרה אם אין לך את הקומה השנייה. אני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד, גם לבנים ואפילו לבנות".

לדבריו, ההחלטה שלא להקדיש את מרבית שעות הלימוד לגמרא נובעת הן מההבדלים בחובת לימוד התורה והן מתקופת הלימודים הקצרה במדרשה.

"בתשעה חודשים אנחנו אמורים לבנות השקפת עולם, בניין אמונה, לבנות את עולם המידות והנפש, ידע בהלכה, כלים לימודיים והכנה לקראת החיים. איך נעשה את זה בדיוק עם סדר בוקר וערב בגמרא? יצא בסוף שאת תהיי באמת דוברת ארמית, כנראה, בסוף השנה, אבל עולם האמונה שלך ועולם הרוח שלך יהיה מאוד התחלתי. לכן כאן אנחנו ויתרנו על לימוד גמרא בצורה מאוד מסיבית כדי לבנות בניין אמונה מסודר, בניין מידות מסודר, ידע בהלכה והכנה לחיים".

הרב אף הדגיש כי התעקש לקרוא לשיעור הגמרא במדרשה בשמו המפורש, כדי להימנע ממצב שבו לימוד גמרא לנשים נתפס כסממן מגזרי פסול.

לצד קריאתו לצמצום הפערים בין המחנות, הרב טמיר לא הסתיר את נטייתו האישית לדרך השמרנית.

"גילוי נאות, שאני נוטה יותר בקלות, בשופי, אני נוטה יותר באזור השמרני. אני חושב שככל שאתה נמצא בתוך ים סוער, אתה צריך להיות יותר מכונס, וברור לך שהדרך שהלכו בה אבותיך ואבות אבותיך היא דרך בטוחה. כשאתה הולך בשדה מוקשים, לך בשביל שכבר דרכו לפניך. זו הדעה שלי. אבל אני חושב שבהקשרים שעלו עכשיו, הפערים האלה בין הניואנסים בציבור הדתי־לאומי נראים לנו קצת יותר גדולים מאשר מה שהם באמת".

לקראת סיום השיחה נשאל הרב כיצד ניתן לפעול לצמצום הפילוג בתוך הציבור הדתי־לאומי. "צריכים לחזק את המכנה המשותף, לזכור שיש הרבה מאוד מכנה משותף, לנסות להעמיק אותו. ויותר טוב להעמיק אותו בתנאי שגרה, לא במלחמות. לזכור שכולנו אחים, לזכור שבהר סיני כולם קיבלו תורה. לא היה הר סיני של הקווניקים והר סיני של הגושניקים. כולם היו באותו הר".

עוד הדגיש הרב: "ככל שיהיו יותר עוגנים משותפים, יהיה אפשר להתווכח בצורה חדה יותר וזה לא יסכן את שלום הבית. לכן מותר שיהיו חילוקי דעות, מותר להתווכח על זה אפילו בצורה חדה וחריפה, בתנאי שאתה לא מגיע למצב שבו אתה בעצם שם חומה ואומר: אז אתה לא אח שלי".

הרב הזכיר כי את המשכן בנו יחד בני שבט יהודה ובני שבט דן, כביטוי לצורך בשותפות בין חלקיו השונים של עם ישראל לשם השראת השכינה. "כל המגמה של השיחה הייתה לגמד את הפערים כדי שנוכל לראות את המכנה המשותף. זו הייתה הכוונה. אני מקווה שזכינו אפילו במעט בדבר הזה".

את דבריו חתם הרב במסר שלפיו נאמנות למסורת ושמרנות אינן צריכות לבוא על חשבון אהבת ישראל, סבלנות ומאור פנים. "זה טוב לראות מדי פעם שיש גם רבנים וגם רבניות שמרניים, ומאירי פנים, וסבלניים, ושמשתדלים מאוד להיות מאוזנים. זה טוב בחיים. זה בריא. מותר להיות גם שמרן וגם להיות מאיר פנים וחייכן, וזה בסדר גמור".