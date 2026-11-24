אולפנת חורב | הוקרה לפצועי צה"ל | לא תנצחו אותי - כנפי רוח | שירת המונים במעמד ארי שפיץ

לקראת יום ההוקרה השנתי לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שיחול בי"ז בכסלו, התכנסו תלמידות אולפנת חורב וצוות המורות למעמד מיוחד של הוקרה ותפילה לשלום הפצועים.

במרכז האירוע התקיימה שירת המונים משותפת, ששילבה את השירים "לא תנצחו אותי" ו"בן אדם עלה למעלה עלה".

באירוע השתתף ארי שפיץ, שנפצע במהלך המלחמה ברצועת עזה, והוא אחיהן של תלמידות ובוגרות האולפנה. שפיץ שיתף את הנוכחות בסיפורו האישי, בחוויותיו מהלחימה בעזה ובנסיבות פציעתו.

לצידו השתתפו במעמד גם איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל, ודינה גדליה, אימו של לוחם דובדבן, רב־סמל ראשון יוסף מלאכי גדליה ז"ל. אחיותיו של יוסף מלאכי הן תלמידות ובוגרות האולפנה.

לאירוע הגיעו גם סגנית ראש העיר ירושלים חגית משה, מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך כרמית הרוש ואורחות נוספות, שהצטרפו לצוות החינוכי ולתלמידות באירוע ההוקרה.

את האירוע הפיק עמית בן עטר, שנפצע באורח קשה במהלך מבצע "חומת מגן". במהלך המפגש שיתף בן עטר את התלמידות בסיפור פציעתו ובתהליך השיקום שעבר.