ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו בצהריים (שלישי) כי צה"ל חיסל נעים אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של החמאס, לאחר שקודמו בתפקיד נלכד על ידי הצבא לפני שלושה חודשים.

"אנחנו משבחים את צה"ל ושב"כ שמיישמים את המדיניות ההתקפית של הממשלה שלנו. אף מחבל לא יצליח לחמוק מידה הארוכה של מדינת ישראל", אמרו השניים.

לפי הדיווחים, אבו נחל, שנמנה עם מייסדי המנגנון ונחשב לאחד ממפקדיו הבולטים, חוסל באזור אנסאר שבדרום-מערב העיר עזה.

שמו של אבו נחל נקשר לאורך השנים גם לטענות קשות מצד אנשי פתח', המייחסים לו מעורבות בפגיעה במתנגדים פוליטיים של חמאס. לטענת אנשי פתח, אבו נחל היה מעורב במעצרים, בעינויים ובהרג של צעירים ושל אסירים פוליטיים.