האזכרה המרכזית במלאות 75 שנה לפטירת מרן הרב חרל"פ והשקת הספר 'אמרות טהורות - לשעה ולדור'

רבנים, ראשי ישיבות, תלמידים ובני משפחה השתתפו באזכרה המרכזית במלאות 75 שנה להסתלקותו של הרב יעקב משה חרל"פ ז"ל, ראש ישיבת מרכז הרב ותלמידו המובהק של הראי"ה קוק, שהתקיימה בתלמוד תורה ובישיבה הקטנה מורשה בירושלים.

במהלך הערב הושק הספר החדש 'אמרות טהורות - לשעה ולדור', הכולל מתורתו ומכתביו של הרב חרל"פ.

הרב דוב ליאור, שזכה לפגוש את הרב חרל"פ בחייו ואף להשתתף בהלווייתו, שיתף את הנוכחים בזיכרונותיו מימיה הראשונים של ישיבת מרכז הרב, והתייחס בהרחבה למשנתו של הרב חרל"פ בנוגע לארץ ישראל ולסוגיות המדיניות העומדות על הפרק.

"אני באופן אישי ראיתי אותו פעמיים או שלוש", סיפר הרב ליאור. "אז הישיבה במרכז הרב עוד לא הייתה ישיבה כמו היום. בקושי היה מניין, לא היה מבנה של הישיבה, לא היה מטבח, לא היה שום דבר".

עוד הוסיף הרב: "הצפייה בו, עצם ההשפעה שזה מקרין - אני לא יודע איך להסביר את זה. ראו פה תורה מהלכת, חיים של תורה. קשה לראות דבר כזה. אשרינו שזכינו לראות אותו, את דמותו, אישיותו. כל מילה שהוא אמר, זה היה מחיה משהו".

הרב ליאור סיפר כי הרב חרל"פ היה מגדולי התורה שראו בתחיית העם בארצו נקודה מרכזית בתהליך הגאולה, גם בתקופה שבה חלקים מהציבור התקשו להכיר במשמעותם של המאורעות ההיסטוריים. "היו כאלה שהתנגדו לעלייה והיו כאלה שנרדמו, למרות שפעמי הגאולה דופקים על הדלתות. הוא היה מאלה שחיו את ארץ ישראל. הוא זכה שהוא לא יצא לחוץ לארץ בכלל. הדבקות והאהבה והקשר הנפשי לארצנו הקדושה, אצלו זה היה חלק בלתי נפרד מההוויה שלו".

הוא התייחס להתנגדותו של הרב חרל"פ לתוכנית החלוקה, עוד קודם להקמת המדינה, וציין כי הרב לא היה מוכן להסכים לוויתור על חלק מארץ ישראל, גם במחיר דחיית הקמתה של מדינה יהודית. "הוא התנגד לחלוקה. אז השאלה הייתה: לא תקום מדינה? אז הוא אמר, לא הגיע הזמן. אבל לא שאנחנו כאילו מוותרים שחלק ההוא שייך לגוי. זו הייתה שיטתו".

הרב ליאור קישר את הדברים למציאות המדינית והביטחונית כיום והביע התנגדות נחרצת לוויתורים טריטוריאליים בתמורה להסכמי שלום. "אסור לנו לוותר על כל ארץ ישראל, לעמוד בתוקף, ולא יחשבו שאם יסגירו איזשהו שטח יהיה שלום. לא רק שלא יהיה שלום, זה יהיה מקור שמשם הם יצאו לפגוע", אמר.

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, התייחס בדבריו למשמעות הציפייה לישועה במשנתו של הרב חרל"פ ולחובה להאמין במעלתו הפנימית של הדור.

הרב שפירא הסביר כי כאשר יישאל אדם לעתיד לבוא אם ציפה לישועה, הוא לא יוכל להצטדק בטענה שחי בדור שאינו ראוי להיגאל. "האם אתה סנגרת על הדור? האם הייתה לך אמונה בדור שלך, שלמרות כל מה שנראה כלפי חוץ, אבל מבחינת האמת הם כולם ראויים להיגאל?", אמר הרב שפירא. "תאמין בדור שאתה חי בו. אל תשפוט אותו למראה עיניך".

הרב מרדכי גרינברג עסק בדבריו במחלוקת הרעיונית שבין הרב חרל"פ לרבי אלחנן וסרמן ביחס ללאומיות היהודית, והסביר את ההבדל המהותי בין ציבור לבין שותפים בעלי אינטרסים משותפים.

הוא הביא מדברי הרב חרל"פ על חשיבות השתייכותו של האדם לכלל ישראל: "אם יהודי חושב שהוא יגור על אי בודד ויקיים את כל התרי"ג מצוות ויחשוב שבזה הוא יהודי טוב - זו טעות גדולה".

לדבריו, הלאומיות היהודית אינה מבוססת רק על שותפות בין יחידים, אלא על היותו של עם ישראל נשמה אחת המתגלה בגופים מחולקים. אחדות זו, הסביר, היא יסוד בהשראת השכינה בעולם.

במהלך הערב נחשפו המשתתפים גם לחזונו של הרב חרל"פ בנוגע לשילוב עולם התורה במאמץ הלאומי להגנת הארץ. סופר כי הרב חרל"פ קרא להקים גדוד עברי של לומדי תורה ואף ביקש להקים ישיבה של לוחמי הפלמ"ח לפני הקמת המדינה. אף שהיוזמה לא יצאה לפועל באותה תקופה, במעמד הצביעו על הקמת ישיבות ההסדר כביטוי למימוש חזון זה.

הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל, עסק בדמותו הרוחנית של הרב חרל"פ, בדבקותו ברבו הראי"ה קוק ובמשמעותה של מידת הזריזות בעבודת ה'. בדבריו עמד על ההכרה בהתחדשות המתמדת של הבריאה ועל השאיפה להתעלות רוחנית הנובעת ממנה.

הרב יהושע מגנס עסק במשנתו של הרב חרל"פ בנושא התפילה והסביר כי התפילה אינה רק אמצעי להשגת מבוקשו של האדם, אלא תכלית רוחנית בפני עצמה. לעיתים, דווקא החסרונות בחייו של האדם נועדו לעורר אותו לתפילה ולקשר עמוק יותר עם הקב"ה.

ראש ישיבת חומש, הרב אלישמע כהן, התייחס לקשר שבין משנת הרב חרל"פ לבין ההתיישבות בדור הנוכחי, וסיפר על תחושת ההזדהות העמוקה של תלמידי הישיבה עם תורתו.

הרב כהן הדגיש כי קביעתו של הרב חרל"פ שארץ ישראל היא הנקודה העיקרית של הדור אינה באה לגרוע מחשיבותן של יתר מצוות התורה, אלא להצביע על מרכזיותה של הארץ בהתפתחות הרוחנית של האומה. "מעולם לא ויתרנו על כל תרי"ג המצוות, מעולם לא ויתרנו על כל התורה כולה", אמר.