תיעוד: כך נתפס חשוד בגניבת רכב

חשוד בגניבת רכב מירושלים, שנטש את הרכב במחסום אל ג'יב ונמלט רגלית לשטח פתוח, אותר הבוקר (שלישי) כשהוא מסתתר בתוך מבנה הרוס סמוך לשכונת נווה מנחם.

מוקדניות הביטחון של עיריית גבעת זאב זיהו את מקום מחבואו באמצעות מצלמות ומכ"מים, הכווינו אליו את שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג"ב, והכוחות עצרו אותו.

האירוע החל לאחר שהתקבל דיווח ממשטרת ישראל וממשמר הגבול על רכב שנגנב בירושלים והגיע למחסום אל ג'יב. החשוד, שהגיע עם הרכב למקום, נטש אותו והמשיך במנוסה רגלית לעבר השטח הפתוח הסמוך לשכונת נווה מנחם בגבעת זאב.

במקביל לחיפושים בשטח, החלו מוקדניות המוקד העירוני לבדוק את מסלול בריחתו של החשוד באמצעות מערך אמצעי הביטחון של העירייה, הכולל מצלמות תצפית ומכ"מים לזיהוי בני אדם.

במהלך הבדיקה הצליחו המוקדניות לזהות את החשוד כשהוא נכנס למבנה הרוס באזור שאליו נמלט. לאחר שאיתרו את מיקומו, העבירו לכוחות המשטרה ומג"ב הכוונה מדויקת לנקודה שבה הסתתר.

השוטרים ולוחמי מג"ב הגיעו למבנה בעקבות ההכוונה מהמוקד העירוני וביצעו את מעצרו של החשוד.