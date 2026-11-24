ספר חדש בשם "מה נעמה לי תורתך", מאת נעמה ניימן, רואה אור ומציע מבט רוחני ופנימי על פרשות השבוע, תוך חיבור בין רעיונות התורה לבין עבודת ה' בחיי היומיום, התפתחות אישית ועבודת המידות.

הספר מוקדש לעילוי נשמתו של בנה של המחברת, שלמה אביעד ניימן הי"ד, שנפל במהלך הלחימה בלבנון בהושענא רבה תשפ"ה, כחצי שעה לפני כניסת חג שמחת תורה.

בהקדמה נרחבת ואישית לספר מספרת ניימן על דמותו של בנה, על אהבת התורה והארץ, על מסירותו למשפחתו ולעם ישראל ועל מורשתו הרוחנית, שאותה היא מבקשת להנחיל באמצעות הספר החדש.

החיבור בין התורה לבין המציאות המעשית, שאפיין את דמותו של אביעד, עומד גם במרכז הספר החדש. באמצעות העיון בפרשות השבוע מבקשת ניימן להעניק לקוראים כלים להתבוננות פנימית, להעמקת האמונה, לפיתוח כוחות הנפש ולהפיכת הרעיונות העולים מן התורה לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום.

ייחודו של הספר הוא בשילוב שבין לימוד ועיון לבין השאיפה לתרגם את התובנות הרוחניות לעבודה אישית ומעשית. הקדשתו לעילוי נשמתו של אביעד מוסיפה ממד אישי לחיבור שבין תורה, אמונה ועשייה.

עבור ניימן, הנצחת בנה אינה מסתכמת בשימור זכרו ובסיפור מעשיו, אלא מבקשת להמשיך את דרך חייו ולהביא את הערכים שהנחו אותו אל חייהם של הקוראים. "אני מתפללת שכל אחד ואחד יקח משהו ממורשתו הרוחנית של אביעד. שאמנם היה צעיר על פי גילו, אך הגיע לתובנות של זקן ובא בימים", היא כותבת.

אביעד, שהיה כשלושה חודשים לפני יום הולדתו ה־32 בנופלו, הותיר אחריו את רעייתו שיר ואת ארבעת ילדיהם - חגי עודד, צוריה, כרמי ורפאל יוסף. מאז פרוץ המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד שירת אביעד בארבעה סבבי מילואים בחטיבת כרמלי. שני הסבבים הראשונים היו בצפון, השלישי בעזה והאחרון בלבנון, שם נפל.

"אביעד שמח בהזדמנות שניתנה לו להיות חלק מהמלחמה ומטיהור לבנון מאמצעי הלחימה", כותבת אמו בהקדמת הספר. "הוא הרגיש את השליחות הגדולה והרגיש שהוא נכנס בשביל להציל את חיי תושבי הצפון ולנקות את הרוע מהעולם".

ניימן חוזרת אל שמחת תורה תשפ"ד, אז התארחו אביעד ורעייתו בבית הוריו. עם הגעת הידיעות על הטבח בדרום יצר אביעד קשר עם מפקדיו, ומיד לאחר ההבדלה התארגן ויצא לשירות מילואים בצפון. שנה לאחר מכן, בערב אותו חג, קיבלה המשפחה את הבשורה הקשה על נפילתו.

תחושת השליחות שליוותה את אביעד במלחמה הייתה חלק מתפיסת עולמו עוד בצעירותו. את רעייתו שיר הכיר בתנועת הנוער, והשניים נישאו בהיותם בני 18. לאחר הולדת בנם הבכור החליטו כי אביעד יתגייס לשירות קרבי בגולני. "הדרך הייתה ברורה לאביעד. הוא ידע שתגיע מלחמה ולא יכול היה לשאת את המחשבה שתהיה מלחמה והוא ישב בבית", מספרת אמו.

לאחר הטירונות הקרבית עבר לשרת ברבנות הצבאית כדי שיוכל לשוב מדי יום לביתו ולילדיו. עם סיום שירותו הסדיר הצטרף לחטיבת כרמלי, מתוך רצון להמשיך לשרת במערך הלוחם.

לצד שירותו הצבאי היה אביעד יזם ואיש עשייה. יחד עם אחיו ידידיה וחברו אבי פרטוש הקים את מתחם הצימרים "שחרית" במצפה יריחו, לאחר שהשלושה הפכו גבעה שוממה ומוזנחת למתחם אירוח. הוא שימש כסמנכ"ל חברת קרתא, שאותה הקים אחיו הבכור עמיחי, והיה שותף לקידום מאות פרויקטים, בעיקר בירושלים.

כבר בגיל 25 היה פעיל בוועד מצפה יריחו, עסק בפיתוח היישוב ובקידום הקמת הבריכה היישובית. בגבעת כיפת הירדן, שבה התגורר עם משפחתו, פעל לקידום בניית בתי קבע, להקמת מגרש לילדים ולבניית בית כנסת שישמש מרכז רוחני לתושבי המקום. חודש בדיוק לפני נפילתו זכה לארגן את הכנסת ספר התורה לבית הכנסת, שנתרם על ידי משפחת מנדלסון, משפחת רעייתו.

"מאז שהיה קטן, אביעד התבלט בעשיה שלו. תמיד עם חיוך, תמיד עם יכולת הנעה של כל האחרים שסביבו. ותמיד בצניעות", כותבת ניימן. "בכל מקום שבו היה, הוא הפך למנהיג שקט, שמניע הכל למען כולם, ובלי לקחת קרדיט על העשיה שלו". לדבריה, כאשר אנשים פנו אליו להתייעצות או בבקשת עזרה, תשובתו הקבועה הייתה: "מה הבעיה, אני אעשה את זה…"

כישוריו היזמיים של אביעד באו לידי ביטוי גם במהלך שירות המילואים. הוא דאג להביא לחבריו כורסת עיסוי, שולחן פינג פונג, מזגנים ומאווררים, אסף כסף לרכישת שקי שינה איכותיים עבור חברי המחלקה והקפיד להצטייד בממתקים ובשוקולדים כדי להעלות את המורל.

חבריו אף המציאו פועל חדש משם משפחתו - "לְנַיְמֵן". בכל פעם שבה הפתיע אותם בפתרון יצירתי או ביוזמה חדשה, נהגו לומר: "תראו מה אביעד 'נִיְמֵן' הפעם".

לצד העשייה הרבה הקפיד אביעד על לימוד תורה גם במהלך המלחמה. בין חפציו נשא את הספר "מעייני הישועה" של הרב יעקב משה חרל"פ, העוסק בענייני הגאולה, ובזמנו הפנוי למד בו עם חברותא. לפני היציאה לקרב הקריא לחבריו מתוך הלכות מלחמה של הרמב"ם.

בהקדמת הספר מספרת ניימן כי במהלך הלחימה בעזה הבחין בנה בתמונות הר הבית בבתים שבהם עבר. בעקבות זאת עסק בשאלת משמעותה הרוחנית של המלחמה ובשאיפותיו של עם ישראל. "אביעד נהג להגיד, שאנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו נלחמים, לשאוף לגאולה השלימה ולבניין בית המקדש", היא מספרת.

אביעד וחבריו החלו לענוד על זרועם פאצ'ים הנושאים את תמונת בית המקדש. עם שובו מהלחימה בעזה רכש תמונה גדולה של בית המקדש ותלה אותה במקום בולט בביתו. לאחר נפילתו הפיקה המשפחה תמונות ומדבקות להנצחתו, הנושאות את הכיתוב "שנדע על מה אנחנו נלחמים".

בין דפי ההקדמה מתארת ניימן גם את אהבת החיים של בנה. לצד לימוד התורה, האחריות הציבורית והעשייה הבלתי פוסקת, אהב אביעד לטייל בארץ, ליהנות מנופיה, לנסוע ברכבי שטח ולבלות עם משפחתו. הוא ניחן בחוש הומור, בשמחת חיים וביכולת לשלב בין תחומי עיסוק רבים.

"מדי פעם שאלתי אותו: איך אתה מספיק לעשות כל כך הרבה? איך אתה כל כך טוב לכולם? כיצד אתה מצליח להיות כל כך טוב? טוב לשיר, טוב לילדים, טוב בעבודה, טוב בהתנדבות בישוב, טוב בלימוד", מספרת אמו.

כאשר שאלה אותו כיצד הוא מצליח לשלב בין לימוד התורה, חיי המשפחה, העבודה, ההתנדבות והעזרה לאנשים רבים כל כך, היה משיב בצניעות האופיינית לו: "אמא, אל תגזימי…"

לאחר נפילתו שמעה המשפחה סיפורים רבים מאנשים שהכירו את אביעד במסגרות שונות. לדבריה, למרות ההבדלים בין הסיפורים ובין האנשים שסיפרו אותם, שבה ועלתה מהם אותה דמות.

"כולם סיפרו על פעילות ענפה, על זריזות וחריצות, על צניעות ועל ראיה רחבה, על עזרה ואהבה לכל אחד, על אכפתיות ומסירות ועל יכולות לפתור בעיות בדרך יצירתית ומקורית שאף אחד אחר לא חשב עליה. וכל זאת, תוך חיוך רחב וחוש הומור חד ושנון".

אחד החלקים המיוחדים בהקדמת הספר הוא מעין צוואה רוחנית שכתב אביעד במהלך שירותו בעזה, ושאליה נחשפה המשפחה רק במהלך השבעה. במסמך ניסח חמישה עקרונות לחיים, המבטאים את תפיסת עולמו ואת הערכים שלאורם חי.

"לקחת את החיים באיזי. הכל בקטנה והכל עובר, אבל הכל כ"כ משמעותי", כתב אביעד. "לשים לב לפרטים הקטנים שרוב האנשים מפספסים, לחבר שמסתכל ומחפש עזרה ולא נעים לו לבקש, או לשכן שכותב בווצאפ הודעה לא ברורה ובעצם הוא צריך עזרה ותמיכה".

בהמשך התייחס לחשיבות הרגישות לזולת: "אנשים הם רגישים גם כשהם לא אומרים. לשים לב לא לפגוע באף אחד. גם אם לך זה נִראה התנהגות תקינה, יכול להיות שזה מפריע למישהו אחר".

אביעד כתב גם על היכולת להכיל מורכבויות, להקשיב לאחר ולשמור על האמת הפנימית, לצד הצורך לפעול בצניעות ולתת מבלי לצפות לתמורה. "תמיד לברר את האמת שלך ולא לוותר עליה בגלל לחצים חיצוניים, אבל כן להיות פתוח לשמוע דעות של אנשים שונים", כתב.

בסעיף העוסק ביחס לכסף ביקש להדגיש את חשיבותה של תודעת השפע: "בסוף הקב"ה מוריש ומעשיר, ומה שמגיע לך אתה תקבל. בכל מקרה לחיות בתודעה של שפע זה פותח את הלב".

את דבריו חתם בהתייחסות לאהבת התורה ולגעגועיו לשנות לימודיו בישיבה. "משחקים ג'יפים וטרקטורונים הכל מגניב ומוסיף פלפל בעולם המשוגע שלנו, אבל באמת שאין על הרגעים הקסומים של לימוד תורה לשמה, של ההספק והידיעה. אין יום שלא עובר עליי בגעגועים עזים לתקופת הישיבה".

ניימן מציינת כי כל מי שהכיר את בנה וקרא את הדברים שכתב העיד כי הם משקפים במדויק את אורחות חייו. "אין דרך טובה יותר לתאר אותו, מאשר הדרך שבה הוא תיאר את עצמו".

את הקדמת ספרה החדש חותמת ניימן במילים המשלבות את כאב השכול עם הכרת תודה ואמונה: "בהודיה גדולה לבורא עולם על שזיכני להיות אמא לילד עם נשמה גדולה שכזאת ולהנות ממנו כמעט 32 שנים ובתפילה שאזכה להפיץ את האור המיוחד של אביעד, לרומם את התודעה של עם ישראל, להעצים את עם ישראל ואת המציאות. ולעשות נחת רוח לבוראי".