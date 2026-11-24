ח"כ פרוש: "מדיניות שמתאימה למשטרים אפלים"

חבר הכנסת מאיר פרוש הציג היום (שלישי) בדיון הוועדה המסדרת של הכנסת את בקשתו לקבל פטור מחובת הנחה עבור הצעת חוק שירות ביטחון שאותה יזם יחד עם ח"כ אליקים שטארק.

המהלך נועד לאפשר את העלאת ההצעה לדיון בקריאה טרומית במליאת הכנסת כבר מחר, יום רביעי.

במהלך הדיון תקף פרוש את מדיניות המעצרים והאכיפה כלפי בני הישיבות וטען כי מדובר בדרך שאינה משיגה את מטרתה.

לדבריו, "במדינה שניתנה לעם היהודי, לכל יהודי שמבקש ללמוד תורה יש את הזכות הבסיסית לעשות זאת. נכון, ההיקפים גדולים ב"ה, אבל המחשבה שניתן לצמצם אותם באמצעות הכנסת בחורים לכלא - לא רק שאינה עובדת, אלא מוכחת ככישלון מוחלט. מדובר בציבור שפועל מתוך אמונה עמוקה והכוונה של רבנים, ולכן מעצר של 21 יום ואחריו משפט נוסף לא משנים דבר, אלא רק מייצרים תחושת רדיפה כלפי לומדי התורה".

פרוש הרחיב את הביקורת והשווה בין המדיניות הנוכחית לבין משטרים מהעבר, תוך שהוא מציין כי גם בוועדות הכנסת עלתה הטענה שאכיפה חריפה דווקא פוגעת בנכונות לגיוס.

"לא ייתכן שדווקא מדינת ישראל, שנשלטת על ידי יהודים, תהיה המדינה היחידה בעולם שמכניסה לומדי תורה לכלא", אמר. "מדיניות של כליאת אנשים בשל אמונתם ואורח חייהם מזכירה שיטות שננקטו במשטרים אפלים ובמדינות טוטליטריות בעבר, ולא ראוי שיתקיימו אצלנו. גם בדיונים הקודמים בוועדות שמענו כי האכיפה האגרסיבית משיגה את התוצאה ההפוכה ומרתיעה את מי שכן שוקל להתגייס".

בהמשך דבריו הדגיש ח"כ פרוש את מה שהוא מגדיר כחשיבותו הרוחנית של לימוד התורה עבור כלל הציבור בישראל, וקרא לבחון חלופות למדיניות הנוכחית. "יש כאן חלק משמעותי בעם שעושה שירות רוחני עבור עם ישראל", ציין. "ההסדר של שליחת לומדי תורה לכלא חייב לצאת מהלקסיקון שלנו. אם רוצים לטפל בסוגיה, יש למצוא דרכים אחרות - לא דרך בתי הסוהר".

כשנשאל על ידי יו"ר הוועדה מדוע הצעת החוק מוגבלת לתלמידי ישיבות בלבד, השיב פרוש כי ההצעה כוונה מלכתחילה למי שתורתו אומנותו, אך הבהיר כי לא יתנגד לשינוי נוסח שירחיב את העיקרון.

"איני רוצה להפלות בין אדם לאדם", אמר פרוש. "הצעת החוק שלי עוסקת במי שתורתו אומנותו, אך אם הוועדה סבורה שיש לתקן את הנוסח ולקבוע שבאופן גורף כליאה אינה הפתרון הנכון לשום מקרה של אי-התייצבות - אין לי לכך שום התנגדות ואני מוכן לתקן את ההצעה בהתאם".