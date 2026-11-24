הלומי קרב לנציגי גוש איזנקוט: "תדאגו לפצועים עם טיבי ועבאס?"

הלומי קרב שהגיעו לדיון בכנסת קראו לגוש איזנקוט לדאוג לעתידם וזעמו על יחסו של ח"כ יאיא פינק ממפלגת הדמוקרטים.

פינק שמע את דברי הלומי הקרב והשיב להם: "אני לא בקואליציה, נקים ממשלה ואז נטפל בכם".

הלומי הקרב זעמו: "איזה ממשלה תקים? מי ידאג לנו שם?".

פינק בחר להשיב דווקא למחאות גוש הימין וקרא: "אתם לא דאגתם לפצועי המלחמה".

דבריו עוררו את זעמם של הלומי הקרב שזעקו לעברו: "אל תגיד את זה. שקרן. עם מי אתה רוצה לדאוג לנו, עם אחמד טיבי ומנסור עבאס? לאיפה אתה רוצה לזרוק אותנו? תתבייש לך. לאן נגיע? אתה יושב פה על האדם שלנו".