הלומי קרב שהגיעו לדיון בכנסת קראו לגוש איזנקוט לדאוג לעתידם וזעמו על יחסו של ח"כ יאיא פינק ממפלגת הדמוקרטים.
פינק שמע את דברי הלומי הקרב והשיב להם: "אני לא בקואליציה, נקים ממשלה ואז נטפל בכם".
הלומי הקרב זעמו: "איזה ממשלה תקים? מי ידאג לנו שם?".
פינק בחר להשיב דווקא למחאות גוש הימין וקרא: "אתם לא דאגתם לפצועי המלחמה".
דבריו עוררו את זעמם של הלומי הקרב שזעקו לעברו: "אל תגיד את זה. שקרן. עם מי אתה רוצה לדאוג לנו, עם אחמד טיבי ומנסור עבאס? לאיפה אתה רוצה לזרוק אותנו? תתבייש לך. לאן נגיע? אתה יושב פה על האדם שלנו".