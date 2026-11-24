עו"ד יאיר נהוראי, ממובילי המאבק בהדתה בצה"ל ובחברה הישראלית, מציג בראיון לערוץ 7 עמדה מפתיעה בסוגיית גיוס החרדים, העומדת במוקד המגעים הקואליציוניים.

לדבריו, "צריך להפסיק את כל המאבק לגיוס חרדים".

נהוראי לא רק מתנגד לגיוס המוני של חרדים, אלא סבור שיש לפרק גם את היחידות החרדיות הקיימות בצה"ל, כדוגמת 'נצח יהודה'. לדבריו, מדובר במאבק על צביונה של מדינת ישראל. הצבא, שלטענתו נכבש על ידי "חסידות קוק", כהגדרתו, משמש "קרש קפיצה לשינוי צביונה של המדינה".

לטענת נהוראי, היחידות החרדיות בצה"ל, הפועלות בשם התורה וקדושת הארץ, קולטות צעירים חרדים שלא גדלו על תפיסת הגאולה והופכות אותם לחלק ממה שהוא מכנה "יחידה דתית משיחית".

"החייל, שמחרף את נפשו בגבולות המדינה, יגיד מחר ובצדק שהוא לא מוכן שתסתובב אצלו ברחוב בחורה חשופה ושהוא דורש שחוקת התורה תהיה בוודאי בשכונה שלו ואולי בכל המדינה, ותהיה לו כל הזכות לומר זאת".

"הצבא אמור להיות הזרוע הצבאית של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ומי שנלחם אמור להילחם על צביונה הדמוקרטי של המדינה וזה כבר לא שם", אומר נהוראי. הוא מזכיר את מכינת בני דוד ומכינות דומות, שלטענתו מחנכות את תלמידיהן לחתירה למדינת הלכה. "השינוי כבר קורה וזיני הוא מודל קלאסי לכך".

לדבריו, כאשר רבנים בציונות הדתית, ובהם הרב אלי סדן, מדברים על חשיבות הדמוקרטיה, הם רואים בה שלב בדרך להקמת מלכות דוד וסנהדרין. מנגד, נהוראי סבור כי תפקידו של הצבא הוא לשמור על מהותה של הדמוקרטיה. לטענתו, קיומן של יחידות שבהן אין זכויות לנשים, למיעוטים או ללהט"בים פוגע בדמוקרטיה, ובפועל כך "יוצרים צבא דתי במהותו".

"השאלה היא מה מטרת הלחימה שלך, הגנה על מדינת ישראל הדמוקרטית או קדושת הארץ?", שואל נהוראי. בעיניו, התשובה לשאלה הזו משליכה גם על סוגיות כמו היחס לרצועת עזה ושחרור החטופים.

באשר לגיוס החרדים, מזהיר נהוראי: "ברגע שבו החרדים ייכנסו לצבא, מדינת ישראל תשנה את צביונה לתיאוקרטיה בנוסח איראן".

לדבריו, למזלו של המחנה הליברלי, הרבנים החרדים עדיין לא הבינו את מה שהבינו רבנים בציונות הדתית כבר לפני שלושים שנה. "אם הרבנים החרדים היו מבינים את הכוח שיש להם בידיים כשפתאום יש להם צבא משלהם, הם היו רצים לעשות את זה. זה המזל של הזרם הליברלי".

מהו, אם כן, הפתרון שהוא מציע למחנה הליברלי? נהוראי קורא לחלק את המדינה לשבטים ולהעניק לציבור הליברלי זכויות דומות לאלה שמהן נהנים, לדבריו, הציבור החרדי והדתי לאומי. בין היתר הוא מציע להקים ישיבות הסדר חילוניות או להעניק פטור מגיוס. בפועל, מי שימשיכו לשרת בצבא יהיו אנשי המחנה הליברלי ואנשי הציונות הדתית, כפי שלדבריו קורה ממילא כיום.

"אנחנו כבר לא יכולים לחיות ביחד. צריך להתחלק לשבטים", הוא אומר.

בהמשך מסביר נהוראי מדוע הוא רואה בזיני איום על המחנה הליברלי, דווקא בשל אישיותו ופועלו. לדבריו, אין מחלוקת על היותו אדם הגון ואמיץ שמסר את נפשו למען עם ישראל, אך לטענתו הוא גם חותר למדינת הלכה.

"הבעיה היא שהזרם הליברלי לא מחזיק מורכבות של אדם טוב שהוא גם חותר למדינת הלכה", אומר נהוראי ומוסיף כי לשיטתו, זכותו של זיני לקבל את התפקיד לאחר שפעל למען המדינה.

"אם החרדים ייכנסו לצבא זה סופה של ישראל הליברלית. לכן, כדי להגן על צביונה הליברלי של ישראל עלינו להבין שאנחנו אוטונומיות. להכניס את החרדים לצבא זו התאבדות קולקטיבית של הזרם הליברלי. זה אמנם לא הוגן ולא פייר, אבל אין ברירה. מה האופציה השנייה, שתהיה מדינת הלכה? אין אופציה שנייה".

לשאלתנו עד כמה עמדתו זוכה לתמיכה במחנה הליברלי, משיב נהוראי כי להערכתו יותר ויותר אנשים מאמצים אותה. עם זאת, הוא סבור שרבים עדיין אינם מבינים את עומק התהליכים המתרחשים בישראל, שאותם הוא מכנה "תהליכי איראניזציה".

"יש הרבה בזרם הליברלי שחושבים שיש כאן תקלה קטנה ואם רק נתניהו יילך הכול יהיה בסדר. מי שמבין את התהליכים מזהה כאן הפיכה מלמטה ומצטרף לעמדה הזו".

כאשר אנו מזכירים בפניו את הנתון שלפיו מפלגת הדמוקרטים עומדת על שמונה מנדטים בלבד, מודה נהוראי כי המחנה הליברלי נמצא בבעיה.

"המיעוט הליברלי הוא מיעוט גדול אבל עדיין מיעוט. צריך להבין לאן המדינה הולכת, בעיניי לתהליך של איראניזציה וצריך ללכת למבנה של אוטונומיות כדי להציל את המדינה".